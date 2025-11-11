Dicsekedett is a jó fideszes kapcsolataival a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatója

Fidesz;gyermekvédelem;kapcsolat;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

2025-11-11 14:46:00 CET

Juhász Péter Pál szinte mindent megúszott, a főigazgatóságon gyakori beszédtéma volt, hogy érinthetetlen. A 444 több forrása megerősítette, hogy lehettek fiú áldozatai is.

Közvetlen munkatársai is azt gondolták a Budapesti Javítóintézet korábbi, emberkereskedelemmel gyanúsított igazgatójáról, hogy fideszes és nagyon jó kapcsolatokkal bír – írja a 444.

A portál beszámolója szerint Juhász Péter Pál keresztény–konzervatív embernek mutatta magát, amit a nyilvános Facebook-oldalán megosztott Wass Albert-idézetek és a vallásos–nemzeti témájú bejegyzések bárki számára nyilvánvalóvá tehettek. Munkatársainak rendszeresen beszélt a hit gyakorlásának jelentőségéről, és félmondataiból sokan azt is érzékelték, hogy nem nézi jó szemmel azokat, akik az aktuális ellenzéket támogatják. Ugyanakkor képes volt alkalmazkodni a hallgatóságához. Ha tudta, hogy nem fideszesekkel beszél, visszafogottabban képviselte jobboldali nézeteit. Ilyenkor nyitottabbnak, elfogadóbbnak mutatta magát, és hangsúlyozta, hogy minden politikai irányzattal jó kapcsolatot tart fenn. A 444 forrásai Juhász Péter Pált többnyire karizmatikus, hatalmi helyzetekben magabiztos személyiségként jellemezték.

Rengeteg konferenciára és szakmai eseményre járt el, és amikor ezen alkalmakról beszámolt, azt érzékeltette, hogy bizalmas és jó viszonyban van minisztériumi emberekkel. Ezt a portál informátorai nem tudták ellenőrizni, mivel nagyotmondónak tartották az igazgatót, így akár hazudhatott is. Beosztottjai felé előtt hangsúlyozta, hogy biztos a pozíciója a Budapesti Javítóintézet élén, amit az ott dolgozók tapasztalatai is megerősítettek. Számos mulasztás és belső botrány – köztük fizikai bántalmazások és feltételezett szexuális visszaélések – ellenére Juhász Péter Pál közel másfél évtizeden keresztül vezette az intézetet. Egy, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon (SZGYF) dolgozó forrás többször hallotta az igazgatóval kapcsolatban az „érinthetetlen” szót, és hogy „felülről leszóltak” az érdekében, és az igazgatóságon az is téma volt, hogy a hatalom kedvezményezettje.

A portál több forrása is megerősítette, hogy Juhász Péter Pálnak lehettek fiú áldozatai is. A Telex információi szerint már zajlott ellene a nyomozás, amikor egy fiú azt állította: 2023 végén a budapesti javítóban az igazgató szexuális ajánlatot tett neki, cserébe kedvezőbb elbánásban részesült. A budapesti gyermekvédelemben nevelkedő fiúk között egy időben az a hír járta, hogy a Szőlőben az kap jó elbánást, aki „bepucsít”.

Elmondása szerint a fiú megpróbált segítséget kérni, de az ügyészségnek szánt levelei valahogy mindig Juhász Péter Pálnál kötöttek ki. Vallomása után a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feljelentést tett, és 2025 márciusában felfüggesztette az igazgatót a vizsgálat idejére. Két hónappal később élettársával együtt őrizetbe vették.