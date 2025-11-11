Dicsekedett is a jó fideszes kapcsolataival a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatója

Közvetlen munkatársai is azt gondolták a Budapesti Javítóintézet korábbi, emberkereskedelemmel gyanúsított igazgatójáról, hogy fideszes és nagyon jó kapcsolatokkal bír – írja a 444.
A portál beszámolója szerint Juhász Péter Pál keresztény–konzervatív embernek mutatta magát, amit a nyilvános Facebook-oldalán megosztott Wass Albert-idézetek és a vallásos–nemzeti témájú bejegyzések bárki számára nyilvánvalóvá tehettek. Munkatársainak rendszeresen beszélt a hit gyakorlásának jelentőségéről, és félmondataiból sokan azt is érzékelték, hogy nem nézi jó szemmel azokat, akik az aktuális ellenzéket támogatják. Ugyanakkor képes volt alkalmazkodni a hallgatóságához. Ha tudta, hogy nem fideszesekkel beszél, visszafogottabban képviselte jobboldali nézeteit. Ilyenkor nyitottabbnak, elfogadóbbnak mutatta magát, és hangsúlyozta, hogy minden politikai irányzattal jó kapcsolatot tart fenn. A 444 forrásai Juhász Péter Pált többnyire karizmatikus, hatalmi helyzetekben magabiztos személyiségként jellemezték.Több mint százmillió forintos pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját és társátEgy volt javítóintézeti nevelő szerint Juhász Péter Pál hozzáférhetett a Szőlő utcai gyerekek ügyészségre befutott panaszaihoz
Rengeteg konferenciára és szakmai eseményre járt el, és amikor ezen alkalmakról beszámolt, azt érzékeltette, hogy bizalmas és jó viszonyban van minisztériumi emberekkel. Ezt a portál informátorai nem tudták ellenőrizni, mivel nagyotmondónak tartották az igazgatót, így akár hazudhatott is. Beosztottjai felé előtt hangsúlyozta, hogy biztos a pozíciója a Budapesti Javítóintézet élén, amit az ott dolgozók tapasztalatai is megerősítettek. Számos mulasztás és belső botrány – köztük fizikai bántalmazások és feltételezett szexuális visszaélések – ellenére Juhász Péter Pál közel másfél évtizeden keresztül vezette az intézetet. Egy, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon (SZGYF) dolgozó forrás többször hallotta az igazgatóval kapcsolatban az „érinthetetlen” szót, és hogy „felülről leszóltak” az érdekében, és az igazgatóságon az is téma volt, hogy a hatalom kedvezményezettje.Juhász Péter Pál áldozata: Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, rengeteg gyermekről beszélhetünk
A portál több forrása is megerősítette, hogy Juhász Péter Pálnak lehettek fiú áldozatai is. A Telex információi szerint már zajlott ellene a nyomozás, amikor egy fiú azt állította: 2023 végén a budapesti javítóban az igazgató szexuális ajánlatot tett neki, cserébe kedvezőbb elbánásban részesült. A budapesti gyermekvédelemben nevelkedő fiúk között egy időben az a hír járta, hogy a Szőlőben az kap jó elbánást, aki „bepucsít”.
Elmondása szerint a fiú megpróbált segítséget kérni, de az ügyészségnek szánt levelei valahogy mindig Juhász Péter Pálnál kötöttek ki. Vallomása után a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feljelentést tett, és 2025 márciusában felfüggesztette az igazgatót a vizsgálat idejére. Két hónappal később élettársával együtt őrizetbe vették.Semjén Zsolt: Vérlázító botrány, ami a Szőlő utcában történt