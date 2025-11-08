Hiába ígérte az Orbán-kormány, nem kap idén 17 milliárd forint pluszpénzt a magyarországi gyermekvédelem

Orbán-kormány;támogatás;gyermekvédelem;ígéret;2025;

2025-11-08 09:30:00 CET

Ez abból a kormánypárti módosítóból derült ki, amelyet a költségvetési bizottságban tárgyaltak a héten.

Hiába lengette be az Orbán-kormány, nem kap idén 17 milliárd forint pluszpénzt a gyermekvédelem - ez derült ki abból a kormánypárti módosítóból, amit a költségvetési bizottságban tárgyaltak a héten. Vajda Zoltán elnök, független ellenzéki képviselő lapunkat arról tájékoztatta, hogy Kisgergely Kornél, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára kijelentette: az összeg jelentős részét nem ebben az évben költik el.

Lapunk is megírta, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy hónapja a kormányinfón azt mondta: már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az intézményrendszernek. A Magyar Közlönyben erről annyi jelent meg, hogy 6,8 milliárd forint elköltéséről már rendelkeztek, november 1-jétől a gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség legalacsonyabb összege napi 2700 forintra emelkedik, így az óvodai, iskolai étkeztetés finanszírozására felhasznált 1300 forinttal együtt napi 4000 forint jut a gyermekek élelmezésére.

Ruházatra évi 200 ezer forintot szánnak, a zsebpénz a kétszeresére nő. Jövő januártól pedig a szabadidős és sporttevékenységének támogatása minimum 50 ezer forint lesz. További mintegy 10 milliárd sorsát az ígéret szerint a Belügyminisztériumnak kellene ismertetni, legalábbis október 9-én ez hangzott el a kormányinfón. Majd Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár október 31-én arról beszélt közösségi oldalán, jövő héten (azaz e hét kedden) derülnek ki a további részletek. Ez lapzártánkig nem történt meg.

Vajda Zoltán emlékeztetett arra, hogy a 17 milliárdos ígértét azt követően tette a kormány, hogy Szabó Tímea és Jámbor András ellenzéki képviselők költségvetési módosító indítványban kezdeményezték, emelkedjen a gyermekvédelemre szánt pénz. Akkor ezt indokok és érvek nélkül leszavazták a kormánypárti képviselők, majd pár nap múlva jelentette be Gulyás Gergely a plusz pénzt. Ahogy akkor a leszavazás okáról, most a halogatásról sem lehet tudni semmit, egyetlen konkrét mondatot sem mondott az államtitkár. Azt viszont nem cáfolta, hogy a következő kormány büdzséjét határozták meg vele, Vajda Zoltán úgy fogalmazott, a leendő Tisza-kormány költségvetésére tesznek ők ígéretet. A kormánypárt módosítása arról is szól, hogy az önkormányzatok nem kaphatnak ebből a pénzből, ezzel szemben az egyházi fenntartási intézmények igen. Az államtitkár ezt azzal indokolta, hogy az önkormányzatok önkéntesen vállalhatnak gyermekvédelmi feladatokat, szolgáltatók fenntartását, működtetését, és mivel ez számukra nem kötelező, találjanak erre máshonnan forrást.

Nemcsak a források elosztásával összefüggésben merülnek fel kérdések. Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Kórházszövetség napokban tartott őszi szakmai rendezvényén kitért a kórházban hagyott csecsemők problémájára. Elmondása szerint országszerte mintegy 300 újszülött van, akiket a szüleik nem vittek haza. Ezeket a csecsemőket 2025. december 31. és 2026. március 31. között nevelőszülőkhöz, illetve bölcsődei ellátásba helyeznék át.

Ezzel összefüggésben kerestük a Belügyminisztérium sajtóosztályát, tájékoztassanak arról, eddig mi volt az akadálya annak, hogy a 300 csecsemőt nevelőszülőhöz helyezzék? Ha esetleg az, hogy kevés a nevelőszülő, akkor december 31-e és március 31-e között hogyan, mitől, és mennyivel bővül a létszámuk? Számításaik szerint hány plusz nevelőszülő kell 300 újszülött elhelyezéséhez, illetve hogy a bölcsődei ellátásba helyezésüket miként kell érteni, hiszen a bölcsőde a gyerekek kizárólag nappali ellátására szakosodott intézmény. Válasz nem érkezett.