A város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre egy második világháborús légibomba hatástalanítása miatt Nürnbergben

Németország;evakuálás;világháborús bomba;Nürnberg;

2025-11-15 09:37:00 CET

Több mint húszezer embernek kellett elhagynia az otthonát.

Sikeresen hatástalanítottak egy második világháborús amerikai légibombát a dél-németországi Nürnbergben szombat hajnalban, miután a város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre.

A városvezetés közlése szerint három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán. A robbanószerkezetet ezt követően elszállították, és a lakók visszatérhettek otthonaikba.

A műveletet megelőzően Nürnberg történetének eddigi legnagyobb evakuálását hajtották végre, 21 ezer embert szólítottak fel lakásaik elhagyására, és 800 méteres körzetben útlezárásokat rendeltek el.

A lezárásokat hajnalban feloldották.

A 450 kilogramm tömegű amerikai légibombát pénteken fedezték fel építkezési munkálatok során Großreuth városrészben, az Avenariusstraßén. A helyszínen több mint ezren vettek részt a mentesítésben.

A német városokban rendszeresen kerülnek elő a második világháborúból származó fel nem robban lőszerek és bombák. Nürnbergben is több száz hasonló esetet kezeltek az elmúlt évtizedekben, de a mostani evakuáció mérete példátlan volt a város történetében.