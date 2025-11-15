Cikkünk frissül.
Egy órája folyamatosan érkeznek a résztvevők Orbán Viktor háborúellenesnek meghirdetett győri gyűlésére a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának keretében. A helyszínen lévő tudósítónk szerint sokan jöttek kisbuszokkal, az előzetes várakozásokkal ellentétben azonban nincs lekordonozva a környék, bárki odamehet a résztvevőkhöz.Orbán Viktor azt ígéri, a legjobb kérdésekre válaszol majd Győrben
Tudósítónk azon kérdésére, hogy milyen rendezvényre számít, Nagy István agrárminisztertől azt felelte, hogy ez a mostani jó hangulatú, vidám emberek gyűlése lesz.
Úgy tűnik továbbá, hogy megszületett az új jelmondat - legalábbis a szervezők és résztvevők között elhangzott az, hogy
egy az algoritmus, egy a tábor.
Mint arról mi is beszámoltunk, a miniszterelnök még az október 23-i Békemenet után két nappal hirdette meg a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárását, amit később a Fidesz kampányüzenetéhez igazítva háborúellenes gyűléseknek kereszteltek el. Erre reagálva jelentette be Magyar Péter, hogy a helyszínekre, elsőként Győrbe ő is elmegy, hogy láthatóvá váljon a különbség. A kormányfő a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában zárt körben, szelektált hallgatóság előtt beszél majd.Nem lesz vita Orbán Viktor és Magyar Péter között Győrben