Orbán Viktor azt ígéri, a legjobb kérdésekre válaszol majd Győrben

nagygyűlés;Győr;Orbán Viktor;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-15 09:03:00 CET

Ezeken Facebookon és TikTokon lehet feltenni a „háborúellenes nagygyűlés” előtt.

– Ma Győr, háborúellenes nagygyűlés. Köszönöm, hogy ott lehetek – üzente szombat reggel Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A kormányfő közölte, hogy kérdezni is lehet Facebookon és TikTokon, valamint azt ígérte, a legjobbakat meg fogja válaszolni.

Nem sokkal korábban a miniszterelnök ugyancsak a közösségi oldalán azt fejtegette: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat. Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon”.

Majd megállapította, hogy a különbséget zongorázni lehet, „most még”. De a háború – folytatta – itt van a szomszédunkban. „Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik »mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt«. Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést” – írta a kormányfő, bejegyzését azzal zárva, hogy „aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!”

Mint arról mi is beszámoltunk, a miniszterelnök még az október 23-i Békemenet után két nappal hirdette meg a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárását, amit később a Fidesz kampányüzenetéhez igazítva háborúellenes gyűléseknek kereszteltek el. Erre reagálva jelentette be Magyar Péter, hogy a helyszínekre, elsőként Győrbe ő is elmegy, hogy láthatóvá váljon a különbség. A kormányfő a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában zárt körben, szelektált hallgatóság előtt beszél majd. A szombathelyi portál, az Úgy Tudjuk helyszíni tapasztalatai szerint már pénteken lezárták a csarnok környékét, a kerítést pedig fekete fóliával vonták be, hogy ne lehessen belátni. Információik szerint a területen Mandiner, a Patrióta és a Megafon stábjának is lesz saját standja.

Magyar Péter eseménye teljesen nyilvános lesz, a rendezvény helyszínét pedig a Telex tudósítása szerint alaposan bekamerázták. A Tisza Párt elnöke a 14 órától kezdődő eseményen tart beszédet az Út a győzelembe elnevezésű országjárásának részeként.