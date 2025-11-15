Egy a tábor, egy az algoritmus – Lánctalpas békegalamb és a Rába messiása Orbán Viktor győri DPK-nagygyűlésén

nagygyűlés;Győr;Orbán Viktor;Digitális Polgári Körök;

2025-11-15 17:12:00 CET

Kiderült, hogy a Digitális Polgári Körökben is vannak viták, vagyis bocsánat, nem, jobbító célú felvetések. MAGA-sapkában simán be lehetett menni, AfD-zászlóval nem. Riport.

„Egy a tábor, egy az algoritmus” – olvassuk a mellettünk elrobogó középkorú férfi pólóján a Fidesz évtizedes „egy a tábor egy a zászló” jelszavának az újsütetű változatát. A férfitól azt tudakoljuk, hogy ő szervező-e, azaz ez a hivatalos jelszava-e a győri Olimpiai Sportcsarnokba (OSP) szervezett „háborúellenes” DPK-gyűlésre. A férfi csak a fejét ingatja – ő egy résztvevő -, ennél többet nem is árul el magáról.

Nem sokkal közlékenyebbek a sportcsarnok előtt már reggel 9 óta gyülekező DPK-tagok sem. – Hol van a papírja arról, hogy maga újságíró? –tudakolja tőlem egy éltes korú férfi. – Hallottam amit telefonált ám! – mondja a társaságában egy másik idős hölgy – ki akarja hallgatni amiről beszélünk!

Tény, elkövettük azt a taktikai hibát, hogy valóban az orruk előtt számoltunk be a szerkesztőknek arról, amit Győrben a 11-órára meghirdetett »háborúellenes gyűlés« előtt láttunk: nagyjából két-két és félezer meghívott DPK-tag érkezett, egy jó részük ezúttal is busszal. Hogy pontosan mekkora része, azt megsaccolni is nehéz lenne, mivel ugyan a közeli (nemzeti trikolóros) parkolóban tíz busz és négy-öt kisbusz áll, ami kapásból ötszáz embert jelentene, ám mint megtudjuk, máshol is parkolnak buszok. Más támpont sincs, ezen a DPK-gyűlésén nincs a korábbira jellemző táblarengeteg, amelyen az szerepel, hogy ki honnan jött. Orbán Viktor rendezvényére ugyanis zászlórudakat, transzparenseket nem lehetett bevinni.

A digitális polgárok javarészt középkorú, illetve idősebb, nyugdíjaskorú, fiatal csak elvétve akad közöttük. A győri Orbán-szeánsznak helyszínt adó OSP -t „csak” körbekordonozták, elsötétítve ezúttal csak a bejárat van, a hívek viszont az utcáról léphettek be, ahol el lehetett velük beszélgetni. A többségük szóba állni sem akart velünk: volt, aki annyit mondott, hogy „megtiltották neki a szervezők. Egy fiatal DPK-taggal ellenben sikerül szóba elegyedni, ritka kivételként zavarba ejtő nyíltsággal nyilatkozik.

Cseh Dávid, mint mondja azért DPK-tag, mivel ott beszélgethetnek, vitáznak egymással.

– Vitáznak? – csodálkozunk. – Persze -mondja, természetesen ez nem „olyan” vita, hanem amolyan jobbító célú felvetés.

– Van, amiben nem ért egyet a kormánnyal? - firtatjuk, amire elmondja, hogy van, például a gyermekvédelemben nem érti, hogy az örökbefogadók számára miért törölték el, hogy kötelező legyen elvégezni a felkészítő tanfolyamot. – A gyermekvédelemben még van mit javítani – nyomatékosítja. – Természetesen a megfelelő fórumokon ezt szóvá teszem – meséli a fiatal férfi, aki – szintén ritka kivételként – hozzájárul ahhoz, hogy leírjam a nevét.

Mások kevésbé nyitottak, de véleményük van, kár, hogy ebben lehangolóan gyakran csak a kormánzati propaganda paneljei köszönnek vissza. Miért kellene vitáznia Orbán Vikornak a poloskával? kérdez vissza az egyik DPK-tag Magyar Pétert a fideszes gúnynevén említve. Az sem vitatkozott Toroczkai Lászlóval, aki Dorogra odament – emlékeztet a körülötte állók mély egyetértésére. Szerintük is semmi értelme semmi vitának. – Majd ha a messiás úr megtanul vízen járni, és átjön ide – mondja arra utalva, hogy a győri rendőrség a délelőtti Orbán-szeánszot a Rába túlsó partján, a Tisza-nagygyűléstől biztos távolban tartják.

Bár az OSP zárt hely, így tömegbecslést nehéz végezni (a csarnok maximálisan 2550 ember befogadására alkalmas), a kormánypárti média feltehetőleg majd megpróbálkozik ezzel: a köd ellenére is végig drón zümmög felettünk.

- Mi értelme van annak, hogy ilyen méretharccá alakult át a politika? – kérdezzük Nagy István agrárminisztertől. - Semmi – mondja. Elég szomorú hogy ez így alakult. - De az önök pártja harsogta október 23-a után, hogy kétszer annyian voltak. -Igen, de az tény volt – mosolygott a miniszter.

A rendezvényre nemcsak táblákat nem engedtek be, ám olyan „politikai jelképet sem” amely a rendezvény céljával, szellemiségével nem összeegyeztethető. Némileg meglepő mód ennek szellemében így nem engedték be azt a jókora német zászlót sem, amelyet néhány külföldi magyar digitális harcos hozott magával és amelyre a német szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) neve volt felírva. – Miért tiltották ki a német lobogót? – kérdezzük a biztonságiaktól. - Az nem magyar zászló – válaszolt egyikük, ugyanakkor

az már nem derült ki számunkra, hogy ha az idegen szimbólumok nem kívánatosak, akkor miért nem sérti a magyar szuverenitást az a Trump-féle kampányszlogennel, a Make America Great Againnel díszített piros sapka, amelyet simán be lehetett vinni.

Az OSP előtt több ellentüntető is felvonult. Az aHang molinókkal demonstrált, hogy legyen miniszterelnöki vita. – Húsz év menekülés után ezúttal is lesz kibúvó?” – írták fel az egyikre. (A választ Menczer Tamás szóvivőtől ezúttal is megkapták, aki a sajtónak közölte, pontosabban felmondta az ide vonatkozó Orbán-csasztuskát arról, hogy Orbán Viktor csak Magyar Péter brüsszeli „gazdáival” hajlandó vitatkozni.)

Egy kerékpáros feltűnően gyakran tekert el az OSP előtt és hangosan a bukott önkormányzati képviselő, Szabó Bálint által népszerűsített Börtön ablakábant fütyörészte. Egy botra támaszkodó középkorú úr is elkezdett torka szakadtából kiabálni az érkezőkre, azt állítva, hogy Orbán Viktor egyszerűen alkotmányellenes. Mint mondta, az akciója célja, hogy a hozzá hasonlóan megtévesztett szavazókhoz eljusson a szava.

– Én 2010-ben azért szavaztam Orbánra, hogy az ilyen Gyurcsány-félek el legyenek számoltatva

– mondta érdeklődésünkre Barna Zoltán. Még 2014-ben is oda szavaztam, pedig a barátaim is mondták, hogy hülye vagyok, de még akkor is hittem, hogy jó irányba megy az ország. Mára viszont ez a lánctalpas békegalamb - intett az OSP felé, ahova időközben már Orbán Viktor megérkezett - 7200 milliárd forint kárt okozott azzal, hogy nem jön az uniós pénz ám ragaszkodik a székéhez, amivel hivatali visszaélést követ el – mondta.

A rendezvényre az utolsó digitális harcosok 11 körül érkeztek meg, nem sokkal később a OSP kapuja be is zárt. – A fenébe, elkéstem – dohogta egy kerékpárral érkező, tagbaszakadt férfi.

Ő azért érkezett, hogy tojással dobálja meg Orbánt, ennek bizonyságául meg is mutatta a dobozt a szatyorjában.

Én annak idején Gyurcsányt is megdobáltam itt a pályaudvar mögött – mondja, majd kimért nyugalommal kiosztja az egyik mellettünk elrobogó helyi fideszest: te meg mit csinálsz itt? Nem otthon kellene képviselősködnöd?– rivall rá, majd magyarázatképpen elmondja: ez sem idevalósi, csak a Fidesz idehozta képviselőnek. Szerinte amúgy Győr sosem volt fideszes város, a Fideszt csak Gyurcsány hozta a nyakunkra. Mostanra viszont már a többségnek elege van a Fidesz kivagyiskodásából és pökhendiségéből, majd a tojástartóra nézve megcsóválja a fejét. Most akkor rántotta lesz ebédre.