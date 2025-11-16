Magyar Péter tárgyalt Győr polgármesterével, akinek az alpolgármestere és a kabinetfőnöke be is jelentkezett Tisza-jelöltnek

Győr;Magyar Péter;Pintér Bence;

2025-11-16 09:46:00 CET

Egyebek közt megvitatták Pintér Bence felvetéseit, például a szolidaritási adó csökkentését.

A győri városházán fogadta Pintér Bence polgármester Magyar Pétert a Tisza Párt nagygyűlése után. Közös sajtótájékoztatót nem tartottak, de válaszoltak a felmerülő kérdésekre - írja a 24.hu.

Magyar Péter elmondta, a találkozót a városvezető és alpolgármestere, Kósa Roland kezdeményezte, egyebek közt az önkormányzati hatáskörök visszaadása, megváltoztatása, bővítése témájában, továbbá a szolidaritási adó, az iparűzési adó mértékének a csökkentése érdekében. Az ellenzéki vezető elmondta, kormányra kerülése esetén hatásköröket, illetve forrásokat is visszaadnának a helyi önkormányzatoknak, példaként említve az építéshatósági jogkört.

Pintér Bence azt kérte, hogy a szolidaritási adót az éves iparűzési adóbevétel 15 százalékában maximálják, Győrt ugyanis most 30 százalékkal sarcolja meg az Orbán-kormány. A Tisza Párt elnöke erre úgy reagált, várja az erre vonatkozó konkrét javaslatukat, de dönteni a költségvetés akkori helyzetének ismeretében tudnak majd.

A 24.hu kérdésére, hogy együttműködnek e a győri polgármester által alapított Tiszta Szívvel a Városért egyesülettel, (TSZV) illetve a győri közgyűlésben kisebbségi frakcióval jelen lévő TSZV politikusai közül lehet-e valaki Tisza-jelölt, Magyar Péter úgy válaszolt: nem fog spoilerezni, mert már csak egy-két nap, és kiderül. Pintér Bence azonban később be is jelentette, hogy Kósa Roland alpolgármester, illetve Tóth Péter polgármesteri kabinetfőnök is beadta a jelöltpályázatot a Tisza Pártnak. Magyar Péter erről azt mondta, hogy

azok, akik más pártok, jellemzően parlamenti pártok jelöltjei voltak korábbi választáson az utóbbi húsz évben, nem lehetnek Tisza-jelöltek.

Kósa Roland a TSZV, az LMP, a Momentum és az MSZP támogatásával indult tavaly az önkormányzati választásokon, de Tóth Péter nem volt jelölt, a TSZV-csapat kampányfőnökeként vett részt az eseményekben.

A találkozóról Pintér Bence és Magyar Péter a Facebookon is beszámolt. Előbbi azt írta, megvitatták a magyar települési önkormányzatiság véleménye szerint legégetőbb problémáit, egyetértettek abban, hogy a szolidaritási hozzájárulás intézményét felül kell vizsgálni, az önkormányzati érdekvédelmi szervezetekkel közösen. Egyetértettek abban is, hogy az önkormányzatoknak vissza kell kapniuk az elmúlt években elvont jogkörökből, a városvezető továbbá azt is javasolta, hogy számolják fel a kiemelt beruházások rendszerét, ugyanis ma az önkormányzatok nem szólhatnak bele abba, hogy mi és hogyan épüljön a közigazgatási határaikon belül. „Miniszterelnök úr elzárkózása miatt a pártelnöki vita végül sajnos nem valósult meg, de a beszélgetésre nyitott féllel örülök, hogy megtárgyalhattuk a győrieket, illetve az összes települési önkormányzatot érintő ügyeket” - jegyezte meg.

Magyar Péter a találkozóról azt írta: „Pintér Bence győri polgármesterrel egyeztettem a jó hangulatú rendezvényünk után. Ismertettem polgármester úrral a TISZA terveit az önkormányzati hatáskörök visszaadásáról és a kormányzati büntető sarcolások megszüntetéséről.” Az ellenzéki politikus szintjén megjegyezte: „a leköszönő miniszterelnök nem mert eljönni a polgármester úr által kezdeményezett vitára.”