Magyar Péter: Mi nem képmutató, hazug cirkuszt rendezünk közpénzen, talán még soha nem álltunk ilyen jól

Tisza Párt;

2025-11-15 15:09:00 CET

Nézzetek körbe, mi vagyunk a többség, a csendes, békés, de nagyon határozott többség - kezdte beszédét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Itt vagyunk sok ezren, jóérzésű, hazaszerető magyar emberek. Önként jöttünk, nem pénzért, nem megrendelésre, nem kényszer hatására, hanem szívvel, lélekkel, a szabad Magyarországért - tette hozzá.

Itt vagyunk kint, ennek a csodálatos városnak ezen gyönyörű terén, együtt, dacolva a hideggel, az egyre elkeseredettebb és egyre hangosabb digitális harcosokkal, mosolyogva a tegnap felszerelt kamerákba. Mi nem brazil szappanoperát és képmutató, hazug cirkuszt rendezünk közpénzen. Nem kordonok és TEK-esek mögött bujkálunk, propragandisták és előre megszervezett közönség előtt - sorolta. Fekete kordon, fekete függönyök, térfigyelő kamerák mindenhol, ez Orbán Viktor világa, ez a 15 éve mérlege, egy, a saját népétől is rettegő ember mérlege - mondta a Tisza Párt elnöke.

Vajon kitől fél a miniszterelnök úr? - tette fel a kérdést. – A mélyszegénységben élő gyerekekről, akiknek a létezéséről sem akar tudomást venni? Az alulfizetett ápolónőktől, a kigyulladó mozdonyoktól rettegő utasoktól, a kórházi fertőzésben szenvedőktől, külföldre kényszerült magyarok százezreitől, jövőjükért aggódó fiataloktól, magára hagyott magyar vidéktől? A magyar néptől?

- fogalmazott. A fekete - folytatta - a gyász színe, és igen, gyászoljuk az elszalasztott 20 esztendőt, amiben hazánkból működő, európai, vidám, emberséges országot építhettünk volna. - Orbán Viktorhoz illik a fekete szín, mert ő lett ennek az országnak a gyászhuszára - állapította meg. Hogy lehet, hogy egy 15 éve regnáló magyar miniszterelnöknek fogalma sincs, mekkora a szegénység az országban? Mi lehet ennél fontosabb, minthogy a magyarok hogy élnek? – Hallom lehet öntől kérdezni, nem egyenesen, pacekban, hanem előre megírva, a stábja által. Ez nem az igazi bátor harcos, ez olyan digitális harcos kinyomtatva -kajánkodott.

Egy valódi miniszterelnök - nem egy Temuról rendelt - bele mer nézni a népe és a kihívója szemébe, nem múlik a nők szoknyája, a 85 éves édesapja, TEK-esek, fekete kordonok, digitális harcosok mögé.

- Egy miniszterelnök nem bujkál, feltéve, ha nem egy maffiafőnök inkább, mintsem egy miniszterelnök

Ön a bűnbandájával együtt az elmúlt 15 évben 20 ezer milliárd forintot lopott el a magyar emberektől. 650 milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bankból. Ezermilliárdokat az egészségügyből, az oktatásból, a közlekedésből, a melós, az ápoló, a szociális munkás, a tűzoltó és az egyetemi tanár zsebéből - üzente Magyar Péter, aki ezután a következőket is a miniszterelnök fejéhez vágta: – Önök a saját hazájukat lopták szét. Önök a magára hagyott gyerekek asztaláról lopták el az ételt, elkótyavetyélték a Belügyminisztériumot, a Pénzügyminisztériumot. Több tízezer gazdasági migránst hoznak be évente, miközben sok magyar évek óta nem kap tisztes fizetést. Ön annyira fél, hogy egy egyszerű, másfél órás vitára sem mer kiállni nem mer emberek közé menni, mert tudja, hogy vége van - jelentette ki a Tisza Párt elnöke.

Vége van! Vége van!- skandálta a tömeg.

Magyar Péter szerint hiába a propaganda, uszítás, ámítás, vakítás, az amerikai, az orosz és a kínai nagybácsi:

a magyar emberek kiismerték a „szív nélküli bádogembert”, akit nem érdekelnek a valódi emberek valódi problémái, csak a hatalom és a gazdagodás.

Ön repülőrajt helyett a recesszió, az eladósodás és az amerikai mentőcsomag mocsarába lökte a hazánkat és a magyarokat, elárulta 1956-ot és a polgári Magyarországot - hangsúlyozta.

Ez a haza - folytatta - mindannyiunk hazája, mindegy, hogy ma egy elzárt csarnokban voltunk, vagy itt, együtt sokezren, a Bécsi kapu téren. Mind magyarok vagyunk, harcos úr - üzente. Aki ezt elutasítja - folytatta- az tiszteletlen a magyarokkal szemben, a Fidesz-szavazókkal szemben is, mert nekik is joguk van tudni, tud-e még ön, az „elkényelmesedett elnökük” egy cirka másfél órás vitában teljesíteni. Már csak az a kérdés hogy mennyire lesz vége. Ők is tudják, hogy a hazánk romokban van, azt is, miért. Hogy nem működik, bárhova nézünk, mindenhol baj van. Nem lehet többé megvezetni a magyar embereket, kész, vége - jelentette ki.

Én hiszek Magyarországban, hiszek a magyarokban, a magyar szívben és lélekben. Azt kérem, ti is higgyetek magatokban, egymásban, a fideszes szomszédban, nagymamában is. Ők ugyanúgy szeretik a hazájukat és a családjukat. Sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt - fogalmazott Magyar Péter.

Ezután a Tisza Párt elnöke arról beszélt: sokszor körbejárta az országot és a választás napjáig úton lesz. Érzi a felelőssége súlyát, tudja, hogy mik egy valódi miniszterelnök feladatai. Készen állok a feladatra, fogadom, hogy miután a Tisza közössége és magyarok milliói felhatalmazzák őket az ország irányítására, a nap 24 órájában, az év 365 napjában azon fog dolgozni, hogy minden magyart képviseljen itthon és szerte a nagyvilágban. Felidézte, volt egy beszéde George Bushnak, amit széttépett. - Én most nem tépem szét, de talán jobb, ha így szólok hozzátok:

jól állunk, egészen jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól.

Hozzáfűzte, ez nem lesz egy sétagalopp, de megéri. Annak az eredménynek tud igazán örülni az ember, amiért megdolgozik. Látjuk az alagút végén a fényt, a célt, összeáll a csapat, összeállnak a jelöltjeink, vezetőink, egy fantasztikus program.

Megnyerni a választást csak egy dolog, nagyon megnyerni is csak egy dolog. Jól kormányozni, a megszerzett bizalmat megtartani, na az az igazi feladat, ahhoz tényleg fel kell nőni - jelentette ki. Magyar Péter Mindenkitől azt kérte, nőjön fel a feladathoz, szeressen tanulni, a holnap egy másik nap, próbáljunk jobbak, többek lenni.