Lázár János: Mészáros Lőrinc nem építhet vasutat, ha nem fogadja el a feltételeket

Lázár János;közbeszerzés;Mészáros Lőrinc;V-Híd Építő Zrt.;

2025-11-17 14:32:00 CET

Látni akarja, ki mennyit keres az államon, a V-Híd sem kivétel.

Nem fog kivételezni az állam Mészáros Lőrinc cégével sem, neki is be kell tartani azokat a feltételeket, amelyek minden pályázó és kivitelező számára kötelező – mondta el a hvg.hu-nak Lázár János építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésének végén.

Az ügy előzménye, hogy a V-Híd Zrt. idén októberben kifogást emelt a Lázár-tárca 26,5 milliárd forintra becsült tenderével szemben, amely a Gubacsi vasúti híd kivitelezésére keresett vállalkozót. A társaság sérelmezte a legfeljebb 10 százalékos nyereséghányad előírását, valamint jogsértőnek tartotta a teljes alvállalkozói láncolat ellenőrizhetőségére vonatkozó feltételt is – a Közbeszerzési Döntőbizottság azonban mindkét kifogást elutasította.

A miniszter hétfőn a V-Híddal összefüggésben azt mondta, hogy a feltételeket is betartatják, és ha ezeket a Mészáros-cég nem hajlandó elfogadni, akkor kizárhatják a beruházásokból. „A minisztériumnak az a politikája beruházóként, hogy aki dolgozik az államnak, az 10 százaléknál többet nem kereshet. Ezt a V-Híd vitatja, nem fogadja el, ezért a vele fennálló viszonyainkat peresíti, és ezt a tételt folyamatosan vitatni kívánja a jövőben. Nem akarja továbbá megmutatni az alvállalkozói és szubalvállalkozói szerződéseket” – fogalmazott Lázár János. Hozzátette, hogy minden szerződést jóvá akarnak hagyni, hogy lássák, ki mennyit keres az államon. „Ez egy vita a V-Híddal, senkinek nem fogunk engedni, a V-Híd sem kereshet többet, mint bárki más Magyarországon” – jelentette ki. Hozzáfűzte, hogy „a V-Híd nem fog tudni a vasútépítésekben részt venni”, és kizárják az állami beruházásokból, ha ez a jogvita fennmarad.