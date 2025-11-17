Nagy Ervin Dunaújvárosban lehet a Tisza Párt képviselőjelöltje

Dunaújváros;Nagy Ervin;Tisza Párt;

2025-11-17 14:03:00 CET

Több mint valószínű, hogy ez így lesz – kommentálta az értesülést.

Nagy Ervin színész is ott van Fejér megye 4-es számú választókörzetében a Tisza Párt három képviselőjelölt-jelöltje között – tudta meg a Telex.

Ennek a választókerületnek Dunaújváros a központja, ahol Nagy Ervin született. Ő maga a portál megkeresésére annyit mondott,

„több mint valószínű”, hogy ez így lesz.

Az értesülést a Tisza Párt nem kommentálta.

Fejér megye 4-es választókörzetének jelenleg fideszes országgyűlési képviselője van, Mészáros Lajos, aki a 2022-es választáson alig ezer szavazattal kapott többet az összellenzéki jelöltnél, a jobbikos Kálló Gergelynél, aki a megelőző években a választókerületet vezette. A 2024-es EP-választáson Dunaújvárosban a pártlistákra leadott szavazatok alapján a Tisza igencsak megközelítette a Fideszt, a kormánypártra 35,13 százalék szavazott, míg a Tiszára 33,75 százalék.

A párt ma este hirdeti ki, melyik választókerületben ki lesz az a három-három pályázó, akik közül a leendő képviselőjelöltet kell kiválasztani a 2026-os választásra. Erről előbb a Tisza Szigetek tagjai, majd a választókerületben élők szavazhatnak.