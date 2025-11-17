Papagájt neveztek el Dublinban a mesterhármast szerző ír csatárról

ünnep;futball;Írország;papagáj;világbajnoki selejtező;

2025-11-17 16:33:00 CET

Egy fodrászlánc pedig tíz eurós hajvágásokat kínál azoknak, akik a válogatott mezét viselik.

Troy-nak nevezték el a dublini állatkert egyik papagáját a Puskás Arénában mesterhármast szerző Troy Parrott tiszteletére – írja a Dublin Live.

Az állatkert sárgafülű kakadujának – amely egy súlyosan veszélyeztetett papagájfaj – eddig nem volt neve. Diana Farrell, a Dublin Zoo állatgondozója azt mondta, így szerették volna megünnepelni a csatárt. Hozzátette, nagyra tartanák, ha a csatár ellátogatna hozzájuk, beszélgetnének a fociról, és találkozhatna újdonsült névrokonával.

A BreakingNews nevű ír portál pedig arról számolt be, hogy a Grafton Barber nevű fodrászlánc a hétfői napon mindenkinek tíz euróért kínál hajvágást – már amennyiben az ír válogatott mezét viselik. Nincs szükséges újra, bármelyik korábbi korszak meze megfelelő. Az akció egyaránt vonatkozik a nőkre, a gyerekekre és a férfiakra.