Papagájt neveztek el Dublinban a mesterhármast szerző ír csatárról

Troy-nak nevezték el a dublini állatkert egyik papagáját a Puskás Arénában mesterhármast szerző Troy Parrott tiszteletére – írja a Dublin Live.
Az állatkert sárgafülű kakadujának – amely egy súlyosan veszélyeztetett papagájfaj – eddig nem volt neve. Diana Farrell, a Dublin Zoo állatgondozója azt mondta, így szerették volna megünnepelni a csatárt. Hozzátette, nagyra tartanák, ha a csatár ellátogatna hozzájuk, beszélgetnének a fociról, és találkozhatna újdonsült névrokonával.
A BreakingNews nevű ír portál pedig arról számolt be, hogy a Grafton Barber nevű fodrászlánc a hétfői napon mindenkinek tíz euróért kínál hajvágást – már amennyiben az ír válogatott mezét viselik. Nincs szükséges újra, bármelyik korábbi korszak meze megfelelő. Az akció egyaránt vonatkozik a nőkre, a gyerekekre és a férfiakra.Magyarország–Írország 2-3, az utolsó pillanatban kapott góllal bukta a világbajnokságot a magyar futballválogatottNehéz hétfő, keserű kávé, egy álommal kevesebb – Orbán Viktor is megszólalt a vasárnapi vb-selejtező után