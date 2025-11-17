Nehéz hétfő, keserű kávé, egy álommal kevesebb – Orbán Viktor is megszólalt a vasárnapi vb-selejtező után

Magyarország;labdarúgás;Orbán Viktor;Írország;VB-selejtező;

2025-11-17 08:23:00 CET

Hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni – állapította meg a miniszterelnök, majd garantáltan jó napot ígért a kisvállalkozóknak.

Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma – így kezdi Orbán Viktor miniszterelnök a hétfő reggeli Facebook-bejegyzését, utalva arra, hogy tegnap az utolsó pillanatban kapott góllal bukta a világbajnokságot a magyar futballválogatott.

A kormányfő azzal folytatja, „hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van”.

Orbán Viktor kiemeli, hamarosan megérkezik hozzá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, és „a magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz”. Azt már tudni lehetett, hogy a kormányfő és az MKIK-elnök, Nagy Elek hétfő délelőtt közös sajtótájékoztatót tart majd.