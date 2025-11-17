Egy fodrászlánc pedig tíz eurós hajvágásokat kínál azoknak, akik a válogatott mezét viselik.
A magyar labdarúgó válogatottnak csak matematikai esélye maradt arra, hogy kijusson a 2022-es világbajnokságra.
Magabiztos játékkal kezdett a magyar válogatott, ám váratlanul szoros lett a vége.
A szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott célja az angolok, majd az albánok elleni vereség feledtetése.
Csoportharmadikként zárta a világbajnoki-selejtezők sorát Magyarország labdarúgó-válogatottja, amely kedd este 1-0-ra legyőzte a Feröer-szigetek csapatát az Üllői úton.
Az Európa-bajnok Portugália otthonában, Lisszabonban lép pályára ma este világbajnoki-selejtezőn a magyar labdarúgó-válogatott a sorozat 5 fordulójában. A mérkőzés esélyese a lapunknak nyilatkozó korábbi kiválóságok szerint nem Bernd Storck csapata, a portugálok trénere ugyanakkor szerénységre figyelmeztette az övéit.
A tegnap óta a szombati világbajnoki selejtező helyszínén, Portugáliában készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai a tavaly nyári Európa-bajnokságon a portugálok ellen elért 3-3-as döntetlen emlékével, ám több mutató szerint az esélytelenek nyugalmával gyakorolhatnak a nemzetközi sztárokat felvonultató Portugáliával szembeni összecsapásra. A válogatottat szövetségi kapitányként 1991 őszén irányító korábbi labdarúgó, Glázer Róbert szerint Bernd Storck csapata sokat fejlődött, reálisan azonban kár a világbajnoki kvalifikációról ábrándozni.
Bátor játékot vár március 25-én Portugáliában, az Európa-bajnok elleni világbajnoki selejtezőn Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
Tudjuk, a brazil válogatottnak nem feltétlenül Bolívia ellen kell brillíroznia, de az, amit az aranysárgáktól láthattunk a magyar idő szerint péntek hajnalban lejátszott világbajnoki selejtezőn, a gárda legszebb napjait idézte. Varázslat volt ez a javából, olyan foci, amely miatt az egész világ megkedvelte a dél-amerikaiak játékát. S ha azt vesszük, hogy Tite vezetésével az együttes előző két selejtező mérkőzését is megnyerte Kolumbia és idegenben Ecuador ellen, megállapíthatjuk, jó úton halad az együttes.
Mától teljes létszámban készül a pénteki, Svájc elleni világbajnoki-selejtezőre a magyar labdarúgó-válogatott Telkiben. Bernd Storck szövetségi kapitány huszonhárom fős, szűkített keretének nagyja – 15 idegenlégiós labdarúgó – az NB I-ben játszó társakkal ellentétben a hétvégén bajnoki mérkőzést játszott, ezt követően csatlakoztak vasárnap, hétfőn és ma az edzőcentrumban készülő kerettagokhoz.
Holnap este Feröer-szigetek vendégeként kezdi világbajnoki-selejtezős szereplését a magyar labdarúgó-válogatott. A Magyarországot hosszú évtizedek után a nyári, franciaországi Európa-bajnokságon képviselő nemzeti tizenegy 1986-ban járt legutóbb a futballvilág legrangosabb seregszemléjén, az azóta eltelt időszakban hét sikertelen selejtezősorozat után – egy megfiatalított csapattal – következik a nyolcadik.
Vasárnap a válogatott világbajnoki selejtezője okán beiktatott szünet miatt szeptember 10-ig az utolsó forduló következik a honi labdarúgó NB I-ben. Az eddig lejátszott hat mérkőzés alapján kijelenthető: sokaknak azonban jókor jön a szusszanásnyi szünet - például a meglepetésre listavezető Vasas következő ellenfelének, a Diósgyőrnek.
Eldőlt, hogy június 5-én a Bécshez közeli Stockerauban játssza a magyar női kézilabda-válogatott az osztrákok elleni sorsdöntő világbajnoki selejtező első mérkőzését. Az európai szövetség honlapjáról kiderül az is, hogy pénteken este 20.25-kor találkozik a két csapat. A visszavágóra június 13-án, Győrben kerül sor 15.30-kor. A párharc győztese vehet részt a december 5. és 20. közötti dániai vb-n.
Gellei Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai bizottságának elnöke szerint Egervári Sándor megengedhetetlenül nagy kockázatot vállalt a hollandiai vb-selejtezős taktikájával. Úgy véli, a sportág valamennyi szereplőjének önvizsgálatot kell most tartania, s helyesnek tartja azokat a törekvéseket, mely szerint olyan szakember vegye át a válogatott irányítását, akinek munkája túlmutat a nemzeti együttes dirigálásán. Ha itthon nem találni megfelelő személyt a posztra, keressük meg külföldön. „Ne szégyelljünk másoktól tanulni” – mondja.