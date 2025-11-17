Varázsoltak a brazilok

Tudjuk, a brazil válogatottnak nem feltétlenül Bolívia ellen kell brillíroznia, de az, amit az aranysárgáktól láthattunk a magyar idő szerint péntek hajnalban lejátszott világbajnoki selejtezőn, a gárda legszebb napjait idézte. Varázslat volt ez a javából, olyan foci, amely miatt az egész világ megkedvelte a dél-amerikaiak játékát. S ha azt vesszük, hogy Tite vezetésével az együttes előző két selejtező mérkőzését is megnyerte Kolumbia és idegenben Ecuador ellen, megállapíthatjuk, jó úton halad az együttes.