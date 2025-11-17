Átment a Sziget szerződésbontása a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának az ülésén

Gerendai Károly;Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;

2025-11-17 16:02:00 CET

Magyar Péter Gerendai Károllyal kötött külön alkuja után harmadik nekifutásra, hétfőn a zárt bizottsági ülésén is átment a Sziget Fesztivált szervező Sziget Zrt. közterület használati szerződésének megszüntetéséről szóló javaslat. Betűről-betűre ugyanazt az előterjesztést szavazták most meg a tiszások, mint amit egy hónapja még mereven elutasítottak.

Az előző bizottsági ülésekkel ellentétben a Tisza-frakció most nem kért garanciákat, a Fidesz pedig tartózkodott. Ezzel megnyílt az út az új közterület használati szerződés megkötése előtt, amelynek feltételeit most egyeztetik. Az új megállapodásról a november végi közgyűlésen döntenek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a Sziget fesztivált szervező cég idén októberben kezdeményezték a 2021-ben kötött 5 évre kötöttek közterület használati megállapodás megszüntetését, mivel a továbbiakban nem kívánják megrendezni az elmúlt években sok százezer nézőt vonzó, de egyre nagyobb veszteséget felhalmozó zenei eseményt.

A főváros tulajdonosi bizottsága októberben kétszer is elutasította a Sziget Fesztivál szervezőinek közterület használatra vonatkozó előterjesztést. A többségi döntést adó Fidesz és a Tisza képviselői ugyanis hosszú távú garanciákat vártak a fesztivál megrendezésére, illetve nem tartották elfogadhatónak, hogy a főváros lemondjon a jövő évi 200 millió forintos bevételről, amely a közterület-használati díjból folyt volna be.

A patthelyzet feloldásaként Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, a pénzügyi bizottság elnöke részben saját bizottsága elé is becitálta a kérdést, ahol szintén elbukott a Tisza és a Fidesz ellenállásán, másrészt azt javasolta, hogy a Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel vonja magához a tulajdonosi bizottság hatáskörét ez ügyben és szüntesse meg a szerződést, valamint kezdjen tárgyalásokat a fesztivál szervezését vállalókkal. A Fővárosi Közgyűlés napirendre is vette a kérdést, Gerendai Károly Sziget-alapító is felszólalt az ügyben, de mégis elbukott a javaslat, mígnem a következő napon Magyar Péter a Tisza elnöke felhívta Gerendai és megállapodott vele a Sziget fesztivál kedvezményeiről és vállalásairól a főváros nevében. A Sziget egy 10 évre szóló új megállapodás értelmében az elkövetkező három év során 90 százalékos kedvezményt kap a területhasználati díjból, amit 2028 és 2030 között három közel egyenlő részletben fizet vissza, illetve a BudapestGO-t kiváltó magyar diákok féláron válthatnak bérletet. Az új megállapodásról novemberben dönt a közgyűlés.

Gerendai Károly eközben új céget alapított a Sziget Fesztivál megmentésére. A FestPro IoF2025 Befektető Kft. egyedüli tulajdonosa a fesztiválalapító. A fesztivál szervező Sziget Zrt-t eddig birtokló brit Superstruct Entertainment felajánlotta az alapító Gerendai Károlynak a visszavásárlást aki szervezőtársaival együtt 2017-ben a többséget, három éve pedig a fennmaradó kisebbségi hányadot is eladta a Providence Equity Partners (PEP) nevű amerikai tőkealapnak. (Tavaly az egészet felvásárolta a KKR amerikai tőkealap.)

Gerendai Károly új kft.-je végül az alaptőkével megegyező áron vásárolta vissza a Sziget Zrt-t. Az eladó Supertruck még 15 évig bevételrészesedésre jogosult, a veszteségek fedezetére pedig kétmilliárdos biztosítékot kap, amelyet a közlés szerint a Budapest Park biztosít. A biztonságos újrainduláshoz a régi és az új tulajdonos szerint is körülbelül kétmilliárd forint szükséges, amelyet a Sziget Zrt. legfeljebb 49 százalékának eladásából teremtenének elő. A bevásárlók között van a Gerendai áttételes résztulajdonában lévő, a ferencvárosi Budapest Parkot üzemeltető Kultúrpark Zrt., míg a további befektetőtársakat a Sziget-cégvezetőből vezérigazgatóvá előlépő Kádár Tamás segítségével gyűjtenék össze a rendezvény beszállítói és nagyobb üzletfelei közül. Legfeljebb 6-7 társnak juthat „hely”.

A tulajdonosi csapatot még idén véglegesítenék.

A 2026-os Sziget Fesztivál megrendezéséhez szükséges 2 milliárdon túl a többi a remélt jegy-, vendéglátási és szponzorbevétel. Gerendai sajtónyilatkozatai szerint a 2026-os fesztivál költségvetése sem marad el az idei 15 milliárdtól, de a hangsúlyt a főfellépőkről az egyedi Sziget-élményre helyeznék át.