Rászáll a Telexre a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-11-17 15:42:00 CET

A választások előtt a Fidesz ismét hadjáratba kezd a független sajtó ellen.

Olyan információk feltárását tervezi a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amelyek kétséget kizáróan bizonyítják, hogy külföldről finanszírozzák a Telexet – derül ki a szervezet egy hétfői közleményéből.

Mint írták, a Telex tagadja a valóságot a kérdésben, ezért döntött így a hivatal. Kitértek arra is, hogy a hivatal már „A USAID-botrány magyarországi korrupciós szálai” című 2025. március 6-i jelentésében bemutatta, hogy az amerikai demokrata kormányzat busásan támogatta a Telexet a Soros-hálózat legnagyobb pénzosztó szervezetein keresztül. Ezenfelül a Biden-kormányzat 740 ezer dollárt adott a Telex Akadémiát működtető Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-nek is. Rendkívül beszédes, hogy a céget közvetlenül a jelentésünk után és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat benyújtása előtt néhány nappal számolták fel. A Telex azóta is titkolja, mire költötték el a több száz millió forintot – írják.

Kitérnek arra is, hogy az USAID-kifizetések egyik legnagyobb haszonélvezője a Telex volt, így kérdés, mit vállaltak ezért cserébe. „És ez még csak a kezdet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő időszakban további információkat tár a nyilvánosság elé, amelyekből világossá válik, hogy a Telex egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, amely hazudik a magyar embereknek a »függetlenségéről«” – zárja tájékoztatását a Szuverenitásvédelmi Hivatal.