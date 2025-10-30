Politikai szkanderré alakult a Sziget Fesztivál hatósági ügye, Magyar Péter kézi vezérléssel nyúlt bele egy fővárosi döntéshozatalba

Gerendai Károly;Sziget Fesztivál;Magyar Péter;2025;

2025-10-30 13:05:00 CET

Gerendai Károly lapunknak azt mondta, van egy kompromisszumos javaslat, amelyet a többi frakciónak is el kell fogadni még.

Három fővárosi bizottsági elutasítás, majd a Fővárosi Közgyűlés elutasító döntése után szerda este úgy tűnt, hogy jövőre már nem lesz Sziget Fesztivál. Csúnya kommentháború alakult ki az ügyben. Gerendai Károly, a Sziget alapítója, aki ismét felvállalná a szervezői szerepet reggel még azt mondta a Népszavának, hogy keresi a megoldást. Azután Magyar Péter, a Tisza elnöke felismerve a fesztivál önmagán túlmutató jelentőségét saját kezébe vette a dolgokat és leült tárgyalni Gerendai Károllyal, aki ezt úgy kommentálta lapunknak, hogy van egy kompromisszumos javaslat, amelyet a többi frakciónak is el kell fogadni még.

A részletekről csak annyit árult el, hogy ez a Tisza szerdai közgyűlésen felvázolt, de végül szavazásra nem bocsátott javaslatának továbbfejlesztett verziója, amit még ma benyújtanak a városvezetésnek. Mielőtt azonban mindez megtörtént volna, Magyar Péter egy posztban közölte, hogy megegyeztek. Déri Tibor (DK) már tegnap megjegyezte a közgyűlésben, hogy a Tisza nem egyeztet, hanem ultimátumot ad. A Tisza elnöke, akinek egyelőre semmilyen döntési jogköre nincs a fővárosban közölte, meg lehetett találni azt a kompromisszumos megoldást, amelyben a főváros a közpénzek gondos gazdájaként jár el és a Sziget Fesztivál továbbra is az egyik legsikeresebb magyar kulturális és zenei rendezvény legyen.

A kompromisszumos megoldás, amelyet most a közösségi médiából ismert meg a városvezetés és a többi frakció, abban áll, hogy

a városvezetés által eredetileg javasolt 2035-ös visszafizetési határidő helyett a Sziget Fesztivál már 2028-tól megkezdi a díjkedvezmény törlesztését és három év alatt ki is fizeti azt -2028-ban 33%, 2029-ben 33%, 2030-ban a fennmaradó részt.

A fővárosi diákoknak járó, korábban Vitézy Dávid által kialkudott 50 százalékos díjkedvezményt kiterjesztették valamennyi magyar diákra, aki kiváltja a Budapest GO-t.

A vita kiindulópontját jelentő közterület használati szerződés megszüntetéséről egyetlen szót sem írt. A Népszava információi szerint a novemberi közgyűlésre készülhet el az új 10 évre szóló közterület használati szerződés tervezete, akkor szavazhatnak majd róla a képviselők. A jelenlegi megállapodást közvetlenül előtte szünteti meg a főváros. Gerendai pedig addig beéri azzal, hogy a fővárosi frakciók informálisan elfogadják az alkut, amit most Magyar Péter közzétett.

Mindez erős ellentétben áll a Tisza által folyamatosan hangoztatott átlátható, háttérmutyik nélkül, transzparens döntéshozatallal.

Az egész alku a városvezetés és a fővárosi frakciók nélkül köttetett meg. S egyelőre semmi – Tisza által a bizottsági üléseken és a szerdai közgyűlésben sokszor felhozott – garancia nincs arra, hogy a fővárosi bizottság és a Fővárosi Közgyűlés ennek mentén dönt. A közvélemény nyomása persze hat, így vélhetőleg át fog menni a Tisza által benyújtandó előterjesztés.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Sziget Fesztivált szervező Sziget Zrt. október elején nyújtotta be kérelmét, miszerint tulajdonosi döntés alapján kezdeményezik a 2021 novemberében kötött közterület használati szerződés megszüntetését. A fesztivál szervezőivel 2017 óta van együttműködési szerződése a fővárosnak. 2020 decemberében a Sziget Zrt. egy 10 évre szóló egyezségre tett javaslatot, de 2021-ben végül 5 évre kötöttek közterület használati megállapodást. Ebben 2026-ig előre meghatározták a használat időtartamát, az elfoglalni kívánt területeket és a befizetendő díjtételeket. 2022-ben 150 millió volt a teljes számla, amit onnantól az inflációval megegyező mértékben emeltek, így az idén már közel 209 millió forintra rúgott. Ezenfelül 60 ezer fő feletti látogatószámnál kiegészítő díjat is kért a főváros és a fesztivál szervezők kifizették a K-híd karbantartására fordított karbantartási költség felét. Az elmúlt három évben összesen 1 milliárd forintot fizettek a fővárosnak, de jelentős haszon származott a BKK bérletek és a gyógyfürdők révén is. Csakhogy a Fidesz és a Tisza nem akarta felbontani a szerződés, mondván ezzel veszni hagynák a cég által fizetendő jövő évi 200 millió forintot.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója és Gerendai Károly is többször elmondta, hogy ez a pénz már most sincs meg, hiszen a jelentős tőkehiánnyal küzdő, tartozásokat felhalmozó céget a jelenlegi tulajdonosa felszámolja, így nem lesz kin behajtani, magától pedig nem fog fizetni egy olyan területért, amelyet nem használt.

A Tisza egyre csak garanciákat kért Gerendaitól, aki csak annyit tudott mondani, hogy „az egy garancia, hogy én még mindig itt vagyok, és ezen gondolkodom”. Ez a közgyűlési vitában nem volt elég. Ekkor Gerendai már azt mondta, hogy talán ideje lenne kiszállnia, mert itt a frakciók között van vita, nem a fesztivál okán.

A szavazás előtt Bujdosó Andrea a Tisza frakcióvezetője hirtelen szóban előállt egy javaslattal, de ezt Karácsony Gergely tegnap már nem volt hajlandó benyújtani – közgyűlés alatt már csak a főpolgármester terjeszthet elő új javaslatot -t, így arról nem is szavazhatott a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely eredeti javaslatát pedig, miszerint a fesztiválszervezők az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezményt kapnának a közterület-foglalási díjból, amit azután törlesztenek a fővárosnak, cserébe olcsóbban adják a diákjegyet és szolgáltatás csomagokat vásárolnak a fővárosi önkormányzat cégeitől ugyan megszavazta a Párbeszéd, a DK, az MSZP, a Kutyapárt és a Podmaniczky Mozgalom, de a Fidesz és a Tisza tartózkodott. A két nagy frakció híján pedig nem volt meg a szükséges többség. Tegnap este tehát úgy tűnt, hogy a jelenleg közterület használati szerződést nem szüntetik meg és így nem köthetnek újat sem, ezek nélkül pedig nem lehet megszervezni a Sziget fesztivált jövő évre.

Ha Karácsony Gergely tegnap nem gőgösen elzárkózott volna a Tisza javaslataitól, engedi azokat napirendre venni, amire én is többször kértem, és aztán nem fekete-fehér fotóval eltemeti a fesztivált az őt támogató pártok totális hisztériája mellett, hanem kompromisszumot keres,

ez az egész tegnapi balhé megspórolható lett volna

– vélekedik Vitézy Dávid, aki örül, hogy lesz Sziget és a diákok is megkapják a kedvezményt.