A bolgárok is kaptak amerikai felmentést

Szerbia;Románia;Bulgária;MOL;Donald Trump;finomítók;orosz olaj;amerikai szankciók;

2025-11-17 14:00:00 CET

Bulgária jövő április 29-ig felmentést kapott az orosz Lukoil energiaeszközeinek működtetésére az amerikai Pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivataltól (OFAC) – jelentette a Bloomberg. Az USA a világ minden, az orosz Lukoillal és Rosznyefttyel üzletelő cégére alapesetben november 21-től vet ki az illeető cégeket gyakorlatilag csőddel fenyegető szankciókat. Orbán Viktor november 7-én ez alól ért el a Mol oroszolaj-vásárlásaira legalább egyéves felmentést Donald Trumpnál. Bulgária megkönnyebbült, mivel a balkáni ország nagy részét a Lukoil burgaszi finomítója látja el üzemanyaggal. Bár az ottani nemzetgyűlés az eszköz állami „átvételét” előzetesen meg is szavazta, azt a jogi-pénzügyi kockázatok miatt az elnök visszadobta. Sokan Szijjártó Péter csütörtöki szófiai útját összefüggésbe hozták azzal, hogy a burgaszi finomító egyik vevőjelöltjeként tavaly a Mol is felmerült. A találkozóról kiadott összefoglalók ugyanakkor itt sem mutattak sok átfedést: míg a külgazdasági és külügyminiszter migráció- és háborúellenes, addig a bolgár fél főképp gazdasági témákra emlékezett.

Romániában szintén az ottani Lukoil-finomító, -kitermelés és -töltőállomások állami átvétele körvonalazódik. Igaz, a dán Vantage már felmondta a Lukoillal kötött fekete-tengeri fúrási megbízását. A Molt a román sajtó a Lukoil-kútlánc egyik kérőjeként említi. Ezt érintheti, hogy az OFAC december 13-ig haladékot adott a Lukoil Oroszországon kívüli (számos) töltőállomása eladására is.

A szerb NIS helyzete még sanyarúbb: mivel a céget irányító orosz Gazprom Nyefty már szerepel az USA szankciós listáján, az országot ellátó pancsovai finomító október eleje óta nem jut kőolajhoz.

Noha energiaminiszterük, Dubravka Đedović Handanović szombati bejelentése szerint a NIS az OFAC-tól február 13-ig haladékot kapott tulajdonviszonyai rendezésére, a tegnapi rendkívüli kormányülésen Aleksandar Vučić elnök nyugtató szavai ellenére kilátásba helyezte lemondását.

A sajtó a Molt a NIS kisebbségi csomagjának vevőjelöltjeként is emlegeti. Szakértők szerint kérdés, hogy az olaja nagy részét – akár amerikai felmentéssel – az oroszoktól vásárló magyar cég ebbéli felvásárlásait az OFAC engedélyezné-e. Kapcsolódó kérdéseinkre a Moltól eddig nem jött válasz.