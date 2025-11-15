Az Egyesült Államok kitart a szerb olajtársaság elleni szankciók mellett, február 13-ig az orosz tulajdon teljes kivonását követeli

Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés, az orosz tulajdon teljes kivonását követelik – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter szombaton Belgrádban.
– Egyetlen nap haladékot sem kaptunk – húzta alá a tárcavezető, miután tudatta, hogy az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) nem hagyta jóvá a NIS működési engedélyének a meghosszabbítását. Hozzátette ugyanakkor,
Szerbia február 13-ig időt kapott arra, hogy a tulajdonosi struktúrát megváltoztassa, és teljesen kivonja az orosz tulajdonrészt a vállalatból.
Vasárnapra rendkívüli kormányülést hívtak össze az ügyben, amelyen részt vesz Aleksandar Vucic köztársasági elnök is.Nem kapott újabb haladékot Szerbia, októbertől életbe lépnek az állami olajtársaság elleni amerikai szankciók
Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből – ezt azóta többször meghosszabbították –, de a vállalat eddig nem teljesítette az elvárást.
A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re. Az amerikai szankciók október 9-én léptek életbe.
A NIS orosz tulajdonosa kedden jelentette be, hogy kész átadni harmadik félnek a vállalat feletti irányítást.