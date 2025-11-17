Elkezdték bejelenteni a Tisza Párt jelölt-jelöltjeit

Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-11-17 20:31:00 CET

November 30-án hirdetik ki a győzteseket.

A hétfői nappal elindult a Tisza Párt jelöltállítási folyamata – jelentette be egy hétfő esti videóban az ellenzéki párt elnöke.

Magyar Péter azt mondta, mindenki megismerheti azt a választókerületenként három-három jelöltet, akik közül kikerülnek majd a Tisza egyéni országgyűlési képviselői. Támogatóit arra kérte, hogy a jelölteket ne hagyják egyedül. Egyúttal hangsúlyozta, minden körzetben igyekeztek a legjobb és legméltóbb jelölteket kiválasztani. Örömét fejezte ki, hogy a jelöltek harmada nő, és szinte minden szakma képviselteti magát: mintegy harmincan érkeznek az egészségügyből, tucatnyi pedagógus, több mint ötven doktori fokozattal rendelkező és közel negyven mérnök van köztük. Művészek, kétkezi munkások, jogászok, közgazdászok, rendőrök, szociális munkások, vállalkozók és gazdák is erősítik a Tisza csapatát, hazai és nemzetközi tapasztalattal. A jelöltek a politikai mocsáron kívülről jönnek: tisztességes, hús-vér magyar emberek, akiket a hazaszeretet és a tettvágy köt össze – mondta. „Tudjuk, hogy szokatlan, de a mi jelöltjeink nem hangzatos beszédekkel, centire kimért propaganda­interjúkkal, sokmilliós hirdetésekkel fognak az emberek elé állni. Ezt ne is várja tőlük senki. A Tisza jelöltjei azt fogják csinálni, amit már évtizedekkel ezelőtt elfelejtettek azok, akik mostanában a magyarok képviseletére vállalkoztak” – fogalmazott. Közölte, hogy a jelöltek az emberekkel fognak beszélgetni, és megoldásokat keresnek az országot sújtó problémákra.

Magyar Péter a menetrendről szólva elmondta, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon, november 25. és 27. között kiválaszthatja, kik legyenek a Tisza végső képviselőjelöltjei, akiket az ország november 30-án ismerhet meg. Két körzetben – a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1-esben és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-esben – családi és egészségügyi okok miatt néhány héttel később lesz jelöltállítás, de ott is hamarosan bemutatják a Tisza jelöltjeit.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy a „fidesz és az orbáni propaganda” mindent meg fog tenni, hogy megzavarja ezt az ünnepi kiválasztási folyamatot, személyükben támadva az érintetteket. „Naponta több száz lejárató cikk fog megjelenni a Tisza jelöltállítási folyamatáról. Fontos, hogy amikor ilyeneket láttok, ne ijedjetek meg, sőt adjon nektek plusz energiát a hatalom vergődése. Minden ilyen támadás annak a bizonyítéka lesz, hogy már nincs hatalmuk felettünk” – jelentette ki.

Szólt arról is, hogy 2026 elején bemutatják részletes programjukat is. Ezt olyan ajánlatnak nevezte, amelyet nem tudott és nem is akart nyújtani 16 év alatt a Fidesz. „Ha egymás felé fordulunk, ha nem hagyjuk, hogy szétválasszanak bennünket, akkor minden fal leomlik, minden hazugság erejét veszti. Mert a hatalom igazi forrása nem a kiváltság, nem a propaganda, hanem az emberek szívében élő remény és az elszántság. Propagandát és hazugságot lehet vásárolni, de elszántságot és hitet nem. És ez a mi igazi erőnk. Köszönöm, hogy velünk jöttök a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország felé vezető úton. Köszönöm, hogy együtt megyünk végig a történelem főutcáján. A haza minden előtt” – zárta mondandóját Magyar Péter.

A jelöltek listája az alábbi oldalon tekinthető meg, zölddel jelölve azokat a választókerületeket, ahol megtekinthetők a jelöltek. Hétfő este még a legtöbb körzet piros volt, egyedül Baranya vármegyében lehet látni a teljes névsort.