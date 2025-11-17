Republikon Intézet: Magyar Péter kétszer olyan népszerű, mint Orbán Viktor

Karácsony Gergely;felmérés;Orbán Viktor;népszerűség;közvélemény-kutatás;Republikon Intézet;Hadházy Ákos;Magyar Péter;

2025-11-17 09:48:00 CET

A bizonytalanok körében nagyon magas a miniszterelnök elutasítottsága. Karácsony Gergely és Hadházy Ákos a legnépszerűbb.

Magyar Péter egyértelműen népszerűbb, mint Orbán Viktor. Míg a miniszterelnököt a válaszadók 23 százaléka kedveli, ami nagyjából megegyezik a Fidesz-KDNP teljes népességben mért támogatottságával (24 százalék), addig Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán (30 százalék), és több mint duplája Orbán Viktor népszerűségének – derül ki a Republikon Intézet október 16. és 22. között készített, lapunkhoz is eljuttatott kutatásából.

A vizsgált politikusok közül jelenleg Orbán Viktor az egyik legkevésbé kedvelt politikus, a kétharmaddal kormányzó miniszterelnököt a választók kétharmada elutasítja. Ebből 57 százalék élesebben, 10 százalék kisebb mértékben. Magyart 21 százalék nem kedveli egyáltalán, ez vélhetően a Fidesz-KDNP szavazók tábora, és további 16 százalék állítja, hogy inkább nem kedveli.

Mindemellett a felmérés alapján

a bizonytalanok 80 százaléka nem kedveli Orbán Viktort, és mindössze 6 százalékuk kedveli őt. Ez a teljes népesség 2 százalékának megfelelő tartalék.

ugyanezen csoportban, a bizonytalanok körében 59 százalék állítja, hogy kedveli a Tisza vezetőjét, és mindössze a bizonytalanok 22 százaléka nem kedveli.

ahogyan várható volt, Orbán Viktor kedvelői elsősorban a Fidesz-KDNP táborból kerülnek ki, a kormánypárti szavazók 76 százaléka kedveli, 13 százalékuk nem kedveli. Emellett a miniszterelnök a Mi Hazánk szavazók egyharmadának is szimpatikus, ami a teljes népesség 2 százalékának felel meg.

nincs olyan társadalmi réteg, ahol Orbán Viktor népszerűsége kiemelkedne, és érdekes módon ebben az októberi mérésben jobban szerepelt a fiatalok körében, mint az időseknél. A 60 év felettieknél a legnépszerűtlenebb, így talán nem meglepő, hogy az utóbbi hetekben ismét elővette a 14. havi nyugdíjat.

Magyar Pétert a tiszások 83 százaléka kedveli, de más szavazói csoportokban is vannak szimpatizánsai. A Fidesz-KDNP tábor 12 százaléka és a többi ellenzéki választó harmada kedveli, azaz a Tiszán-túli ellenzék támogatói nem véletlenül nem Magyarra szavaznak, közel felük ugyanis nem szereti a Tisza vezetőjét. Ez a teljes népesség 4-5 százalékát jelenti, ők azok, akik a parlamentbe tudnának juttatni egy kisebb ellenzéki pártot, és akikért kétségkívül verseng majd a megmaradt Tiszán-túli ellenzék.

ebben a hónapban már jobban teljesített Magyar az idősek körében (57 százalék), mint a fiataloknál (42 százalék). Más demográfiai csoportokban is megfigyelhető, hogy nemcsak a tipikus ellenzéki szavazó kedveli őt, hanem nagyjából kiegyenlített arányban fordulnak elő szimpatizánsai a legtöbb végzettségi, településtípusi csoportban.

a nemek szerinti eloszlást tekintve továbbra is inkább a férfiak kedvelik Magyar Pétert, az ő körükben 55, míg a nőknél csak 45 százalék a népszerűsége.

A kutatásból kiderült az is, hogy Varga Juditot és Lázár Jánost is a választók 12 százaléka kedveli, ami a Fidesz-KDNP-tábor mindössze felének felel meg. Lázár János népszerűtlenebb, a válaszadók közel háromnegyede nem kedveli őt, így több haragosa és kevesebb támogatója van, mint Orbán Viktornak. Varga Juditot 69 százalék utasítja el. Nem látszik tehát célravezető politikai stratégiának sem Varga Judit visszahozatala, sem Lázár János kiemelt szerepvállalása.

Dobrev Klára népszerűbb a DK-nál, a harmadik, parlamenti küszöb körüli párt vezetőjét 7 százalék nagyon, 24 százalék inkább kedveli, ugyanakkor a válaszadók több mint fele nem kedveli, azaz inkább népszerűtlennek mondható országosan. Egyelőre úgy tűnik, a párt népszerűségét egyik irányba sem igazán mozdította el a vezetőváltás, küzd a bejutásért.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke, Kovács Gergely lényegesen népszerűbb, mint a pártja, ugyanis az MKKP is 5 százalékon áll a pártpreferenciákban, de Kovácsot a teljes népesség 13 százaléka nagyon kedveli, további 21 százalék inkább kedveli, azaz a magyarok több mint harmada jó véleménnyel van róla, míg mindössze 26 százalék nem kedveli. A válaszadók 41 százaléka nem tudott véleményt nyilvánítani róla, ami azt sugallja, hogy a Kutyapárt-brand középpontjában nem Kovács Gergely neve, személye áll.

A Mi Hazánkra jelenleg a teljes népesség 5 százaléka szavazna, de Toroczkai László némileg népszerűbb, mint a pártja: 6 százalék nagyon kedveli, további 9 százalék inkább kedveli. A válaszadók 41 százaléka ugyanakkor egyáltalán nem kedveli, 18 százalék inkább nem kedveli, ez összesen 59 százalék.

Az MSZP elnökét, Komjáthi Imrét a válaszadók 59 százaléka nem ismeri, vagy legalábbis nem tudja megítélni, ismerői között megosztott a támogatottsága.

A felmérés szerint Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az egyik legtöbbet szereplő, és kétségkívül az egyik legnépszerűbb ellenzéki politikus. Karácsony valamivel népszerűbb, mint Magyar Péter, a teljes népesség 23 százaléka nagyon kedveli, további 32 százalék inkább kedveli, vagyis a magyarok több mint fele jó véleménnyel van róla.

Hadházy Ákos kifejezetten sok figyelmet kapott az utóbbi időben, a Hatvanpuszta körüli fejlemények pedig egyenest kiemelték őt a politikusi mezőnyből a választói érdeklődés tekintetében. A Republikon Intézet mérésében ő lett a legkevésbé „utált” és leginkább kedvelt politikus. A teljes népesség 31 százaléka nagyon kedveli, további 27 százalék inkább kedveli.