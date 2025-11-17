Romákért felelős államtitkár lenne Győzike

Fidesz;romák;celeb;államtitkár;Gáspár Győző;vágyak;

2025-11-17 18:46:00 CET

A celeb már csaknem három éve tagja a fidesznek, de a miniszterelnöki pozíció nem érdekli, viszont a politikába – állítja – egyetértést, megértést, bizalmat és szeretetet hozna.

„Én miniszterelnök nem akarok lenni, én államtitkár akarok lenni” – idézte a 444 Gáspár Győzőt, aki egy Polip Egyesület nevű szervezet Instagram-oldalára feltöltött videóban nyilatkozott a neki szegezett kérdésre. Arra, hogy milyen szerepre vágyik, és mit hozna be a politikába, Győzike azt mondta: „Megmondom őszintén, hogyha államtitkár lehetnék, annak nagyon örülnék. A romákért felelős államtitkár, Gáspár Győző”

– Az egyetértés, a megértés, a bizalom, a szeretet, hogy az emberek együtt tudjanak egy közösségben élni – sorolta a behozandókat a 2023 januártól hivatalosan is Fidesz-tag celeb, aki az utóbbi időben eltűnt egy kicsit a figyelem középpontjából, de korábban gyakran mutatkozott a kormánypárti Békemenetek élén, illetve Fradi-szurkolónak öltözve a Groupama Arénában is.

A 444 cikke szerint Győzike két éve hivatalosan is tagja a 2019-ben alapított Polip Egyesületnek, amelynek célja, hogy „összehozza a közéleti érdeklődésű fiatalokat, és párbeszédet teremtsen köztük”. – Többek között Magyar Péter, Gulyás Gergely, Karácsony Gergely, Vitályos Eszter és maga Győzike is részt vett az estjeiken – írta a portál.

Gáspár Győzőről legutóbb augusztusban érkezett hír, amely szerint döntött a Kúria, Gáspár Győzőnek újra bíróság elé kell állnia a sikkasztási ügyében. Amint arról beszámoltunk, a fideszes showman felesége, Gáspár Bea akkor elmondta, hogy a Kúria indoklása szerint a korábbi büntetőeljárásban – amelyet végül megszüntettek – több eljárási hiba is történt, például „összegszerűen sem egyeztek a dolgok”, ezért szeptemberben újratárgyalják az ügyet, ami 2017-ben 50 millió forintos sikkasztás gyanújával indult.