Fekete Valér Sior
Skócia;karikatúrák;Fekete Valér Sior;
2025-11-18 06:00:00 CET
Sior-karcok Skóciából
Edinburgh-ben „a magyar Banksy” helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát, képeit sokan gyűjtik, keresik, ma már galériákban is árulják.
Fekete Valér Sior közel egy évtizede Skóciában él a családjával, onnan figyeli a hazai közéletet. A lázadó egri telepi punkból lett történelem- és franciatanár amikor éppen nem kertet épít vagy háztetőt mos, akkor rajzol. Bármire, ami csak a keze ügyébe akad, alkotás születik filccel, sprével. Ezután otthagyja műveit a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket.
Alig néhány órával a hivatalos megnyitója után vandálok verték szét Kánya Tamás land-art installációját, a kövekből, fából, mohákból, termésekből és gombákból, tehát teljes mértékben természetes anyagokból épült Manófalvát Budakalászon.