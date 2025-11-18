Sior-karcok Skóciából

Skócia;karikatúrák;Fekete Valér Sior;

2025-11-18 06:00:00 CET

Edinburgh-ben „a magyar Banksy” helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát, képeit sokan gyűjtik, keresik, ma már galériákban is árulják.

Fekete Valér Sior közel egy évtizede Skóciában él a családjával, onnan figyeli a hazai közéletet. A lázadó egri telepi punkból lett történelem- és franciatanár amikor éppen nem kertet épít vagy háztetőt mos, akkor rajzol. Bármire, ami csak a keze ügyébe akad, alkotás születik filccel, sprével. Ezután otthagyja műveit a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket.

Edinburgh-ben helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát, „a magyar Banksy” képeit sokan gyűjtik, keresik, ma már galériákban is árulják. Ismét összegyűjtöttünk belőlük egy csokorra valót.