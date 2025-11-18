Orbán Viktor a nevelőszülői rendszerért felelős miniszterelnöki biztost nevezett ki

örökbefogadás;Magyar Közlöny;miniszterelnöki biztos;nevelőszülők;

A feladatot Kardosné Gyurkó Katalin látja el, az utasítás kedden hatályba is lép.

A gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki Kardosné Gyurkó Katalint – derül ki a Hivatalos Értesítőben megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott dokumentumból. Az utasítás kedden hatályba is lép.

A miniszterelnöki biztos feladata:

nyomon követi a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel összefüggésben meghozott kormányzati döntések végrehajtását és a kapcsolódó kormányzati célok megvalósulását,

az örökbefogadás szabályozásával összefüggésben szakmai-módszertani fejlesztési javaslatokat dolgoz ki, koordinálja és összehangolja az örökbefogadás rendszerét érintő fejlesztési elképzeléseket,

javaslatokat tesz az örökbefogadási és a nevelőszülői rendszer hatékonyságának előmozdítása érdekében,

társadalmi programokat dolgoz ki a fent említett pontokba foglaltakkal összefüggésben,

és kapcsolatot tart a nevelőszülői hálózat szereplőivel, fenntartóival, az örökbefogadási eljárások résztvevőivel, valamint az érintett társadalmi szervezetekkel.

Tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladatainak ellátása során együttműködik a családpolitikáért felelős miniszterrel, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel.