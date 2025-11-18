Szavazatszámláló bizottsági tagokat toboroz az NVI a 2026-os országgyűlési választásokra

A 2022-ben megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a 2026-os országgyűlési választásokra lejár, így minden magyar választópolgárnak lehetősége nyílik arra, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagja legyen – írja a Nemzeti Választási Iroda (NVI).
A közlemény kiemeli, a szavazatszámláló bizottság a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerve, amelynek elsődleges feladata a szavazás lebonyolítása, a szavazóköri választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása.
„A választott szavazatszámláló bizottsági tag munkájáért bruttó 80 ezer forint díjazásban részesül, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesül – az őt egyébként terhelő – munkavégzés alól. Jelentkezzen még ma, és a szavazás napján segítse a választások tiszta és gördülékeny lebonyolítását!” – üzeni az NVI, ami még egy, a szavazatszámláló bizottság feladatait bemutató kisfilmet is közzétett.
Aki a szavazatszámláló bizottság választott tagjaként szívesen részt vállalna a szavazásnapi feladatok ellátásában, annak a lakóhelye szerint illetékes jegyzővel kell felvennie a kapcsolatot. A honlapon közzétették a jegyzők elérhetőségét is.