Tevékenységét a miniszterelnök irányítja, titkárság nem segíti.
Új pozíciót kapott a korábbi emberi erőforrás-miniszter.
A nemdohányzók fokozottabb védelmére és a dohánypiac szabályozására vonatkozó kormányzati teendők ellátása lesz a feladata.
A hagyományos bürokrácia helyett csak a kormányfőtől függő biztosok és megbízottak hálózata felügyel egyre több területet és dönt egyre több pénzről.
Miközben minden tisztségviselőt leváltottak a Farkas Flórián miniszterelnöki biztos által vezetett Híd a munka világába szövetkezet éléről, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: továbbra is tart a bizalom Farkas Flóriánnal szemben. Pedig az elmúlt időszakban többször volt hangos a sajtó a roma politikus botrányaitól. A Fidesz kedvence évekig rosszul emlékezett, hogy az ELTE melyik karán szerezte meg a diplomáját, néhány napon belül kétszer is átírta az önéletrajzát.
Miniszterelnöki biztossá nevezték ki december 3-i hatállyal Farkas Flóriánt - tették közzé a pénteken megjelent Hivatalos Értesítőben.