A titokzatos Farkas Flórián

Miközben minden tisztségviselőt leváltottak a Farkas Flórián miniszterelnöki biztos által vezetett Híd a munka világába szövetkezet éléről, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: továbbra is tart a bizalom Farkas Flóriánnal szemben. Pedig az elmúlt időszakban többször volt hangos a sajtó a roma politikus botrányaitól. A Fidesz kedvence évekig rosszul emlékezett, hogy az ELTE melyik karán szerezte meg a diplomáját, néhány napon belül kétszer is átírta az önéletrajzát.