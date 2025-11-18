Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: „kijárta” a kormánynál, hogy decemberben 120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatást kapjanak a katonák

katonák;SZÉP Kártya;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2025-11-18 11:38:00 CET

A magyar katona megérdemli az elismerést – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

Megbecsüljük a honvédelemben szolgálókat! Jó hírrel jelentkezem nekik – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán. Majd bejelentette, hogy több tízezer, szerződéses, hivatásos katona és honvédelmi alkalmazott 120 ezer forint SZÉP-kártya juttatást fog december elején kapni a számlájára.

„Ezt azért tesszük, mert a magyar katona megérdemli az elismerést. Lejártam az alakulatokat ebben az évben, sok mindenkivel beszélgettem, és az látszott, hogy ez egy olyan juttatási forma, ami nagyon sokat segít a katonáknak a mindennapi életükben. És ezért kijártam a kormánynál, hogy ez a juttatás eljusson most a katonákhoz még decemberben” – fejtegette a miniszter, majd köszönetet mondott a katonáknak a szolgálatukért.