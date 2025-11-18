Nem csak HIMARS-rakétákat, hanem légtérellenőrző radarokat is venne Magyarország az Egyesült Államoktól

radar;Egyesült Államok;rakétarendszer;Honvédelmi Minisztérium;

2025-11-18 10:30:00 CET

Erről Deme László, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára beszélt.

Várhatóan nem csak HIMARS tüzérségi rakétarendszert, hanem nagy hatótávolságú légtérellenőrző radarokat is vásárol az Egyesült Államoktól Magyarország – írja a Magyar Nemzet.

A kormánypárti lap szerint a vállalt NATO-képességfejlesztési célokkal összhangban egy nagy hatótávolságú rakéta-tüzérosztály beszerzésének előkészítése van folyamatban a szükséges pusztító eszközökkel és az üzemeltetéshez szükséges képességekkel. Deme László, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára elmondta,

„a légtérellenőrzési képességfejlesztés folytatásaként nagy hatótávolságú légvédelmi radarokat is beszerez a Magyar Honvédség, szintén a NATO-képességcélokkal összhangban.”

Hozzátette, a november 7-i, Pentagonban történt egyeztetések során megállapodtak arról, hogy a két ország hadfelszerelési igazgatói fogják folytatni a tárgyalásokat és beazonosítani a konkrét együttműködési lehetőségeket.

– A SAFE hitelkeretet az előbb említett fejlesztések nem érintik, hiszen ebben az EU védelmi programban az Európai Unióban működő hadiipari vállalatok lehetnek gyártói kedvezményezettek – válaszolta arra a kérdésre, hogy az úgynevezett Security Action For Europe (SAFE) nevű, 150 milliárd eurós uniós védelmi hitelprogramból igényelt 16,2 milliárd eurós magyar keret terhére történnek-e fenti tervezett beruházások. A helyettes államtitkár közölte, az említett beszerzések hazai forrásból, a hosszú távú haderőfejlesztési terv részeként valósulnak meg.