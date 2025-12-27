temetkezés;halál;Budapesti Közművek;

2025-12-27 06:00:00 CET

Túl sok a szabad sírhely, reklámkampányt indít a Budapesti Közművek – írja a Népszava Online. Megvettem, nekem simán az év címe.

Rögtön el is képzeltem, milyen lehet egy ilyen hirdetés.

„Bunkó az anyós? Egyest kaptál matekból? Csal a férjed? Házsártos az asszony? Szívat a főnök? Alacsony a fizu? Idegesít a politika? Öreg vagy már, mint az országút és csak hálni jár beléd a lélek?

Van megoldás: halál!

Önt is várják a Budapesti Közművek első osztályú temetői! Minden igényt kielégítő sírhelyek! Kényelmes koporsók! Békés környezet! Minek vesződni az élet viharaival? Nálunk végső megnyugvást és öröklétet nyer! Ön is mondta már, hogy pihenni ráérek a sírban? Nos, itt az idő! És hogy miért pont minket válasszon? Mert a mi sírhelyeink a legversenyképesebbek! Jelszavunk: nálunk garantált a szomorúság! Az elhunytat is kitűnő társaság várja! Költők, írók, hadvezérek, nemzetünk nagyjai, ledér kokottok, zsiványok, sötét bűnök tanúi, tragikus sorsú színészek, énekesek! Nálunk személyesen találkozhat elhunyt kedvenceivel!

Kísértetként oda repül, ahová szeretne, akár falakon is át! Mert a túlvilág hullajó! Én is a Budapesti Közművek sírhelyét választom!

A tájékoztatás nem teljes körű.”

De a Budapesti Közművek vezérigazgatójának beszédét is szinte hallom. „Magyarok! Férfiak és asszonyok! Tessék már meghalni! Ahogy a rendes emberhez illik! Mégis, mire ez a sürgés-forgás? Értsék meg: ha önök nem halnak meg, mi megdöglünk! Sírásók, papok, siratók, temetkezési vállalkozók, koporsósok, sírkövesek, sofőrök, virágárusok, ügyintézők, most mind ott állnak megrendülten az üres sírgödrök mellett! A krizantémok elhervadnak, a koszorúk elszáradnak és mindenki letörten hazaballag, mert ma se halt meg senki. Lássuk be, ez így nem mehet tovább! Nem fizethetek tovább ennyi embert a semmiért! Mivel önök nem hajlandók meghalni, alkalmazottak kerülnek utcára! Belegondolt már ön, hogy ha nem hal meg, egy sírásótól és a családjától vonja meg a kenyeret?

Mottónk: csak egészség legyen, meg sok halott!”