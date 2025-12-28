Charles Gati: Éljen Orbán! Éljen a Párt!

Orbán Viktor;béke;plagizálás;paródia;Rákosi Mátyás;

2025-12-28 13:00:00 CET

Washingtoni magányomban kiderítettem, hogy Orbán Viktor alábbi, rendkívül őszinte beszéde a békeharcról Rákosi Mátyás régi, 1950 körüli beszédeiből áll – bár lábjegyzetek nélkül. A fiatalabb olvasók kedvéért hozzáteszem, hogy Rákosit annak idején „kopasz gyilkosnak”, valamint „Sztálin legjobb magyar tanítványának” becézték.

A plagizálás komoly vád, igyekszem bizonyítani. A teljes szöveg itt tehát Rákosié, kivéve azokat a szavakat, amelyeket én kurzív betűkkel illesztettem be a szövegbe.

***

Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Bará­taim!

Köszönöm a szíves fogadtatást, a sok jókívánságot. Rajta leszek, hogy megszolgáljam őket.

Az első kérdés, miért van szükség a választásra.

A magyar illiberális demokrácia bel- és külpolitikáját a béke megőrzésének célja vezette. Most meg akarjuk kérdezni választóinkat, támogatják-e ezt a békepolitikát. A választáson felhatalmazást akarunk kérni magyar honfitársainktól, hogy folytassuk-e eddigi politikánkat. (Éljen Orbán! Éljen a Párt!)

Éppen, mert a békefront katonái vagyunk, szembekerültünk a brüsszeli imperialistákkal, akik hadianyaggyárosaiknak és bankáraiknak vezetésével világuralomra törnek. Ezek a liberális globalisták egy harmadik világháborút azért is szeretnének, mert az eddigi világháborúk mérhetetlen hasznokat hoztak nekik. Mi viszont szilárdan kitartottunk és kitartunk a béke frontján. Mindenütt ott voltunk, ahol a béke mellett kellett fellépni. Tudjuk, hogy nem elég a békét óhajtani, meg is kell védeni. (Viharos taps.)

A magyar nemzet történelmének legragyogóbb lapjait akkor írta, amikor célkitűzései egybeestek a szuverenista emberiség célkitűzéseivel. Rákóczi, Kossuth, Petőfi szabadságharcai azonban nem értek célt, mert minden hősiességük megtört a mostoha, kedvezőtlen nemzetközi erőviszonyokon. Hazánk most egyenjogú tagja a szuverenista népek nagy családjának, annak a nagy szövetségnek, amelyet az Orosz Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok vezet. A magyar illiberális demokrácia sikereinek egyik összetevője, hogy támogatják a nemzetközi erőviszonyok. (Éljen Putyin! Éljen Trump!)

A béke megvédéséért és a brüsszeli háborús gyújtogatók ellen folyó harcban mindenütt élen járnak a szuverenista pártok. Ennek a harcnak új lendületet ad Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin legutóbbi megállapítása arról, hogy a brüsszeli bürokraták, akik meg akarják csalni népeiket, „félnek a békevédelmi kampánytól, attól tartanak, hogy a békevédelmi kampány leleplezheti a globalista kormányok agresszív szándékait”. A békemozgalom minden híve új erőt merít Vlagyimir Vlagyimirovics szavaiból. (Éljen az Orosz Föderáció!)

A béke minden híve megszívleli és követi Donald J. Trump megállapításait is, s magabiztosan folytatja harcát a békéért, a brüsszeli háborús gyújtogatók ellen. Mi, a Fidesz és a KDNP vezetői, s velünk az egész 15 milliós magyar nemzet, ígérhetjük, hogy lankadatlanul, hűen, erőnket nem kímélve küzdünk tovább a béke frontján, s mindenütt ott leszünk, ahol a béke nagy ügyéért küzdeni és áldozni kell. Ez a munka hazánkban becsület és dicsőség dolga! (Taps.)

Kedves Barátaim!

Fokozni kell az éberséget az ellenséggel szemben. Nem szabad tűrnünk sehol a cinizmust, a pártvonaltól való elhajlást, a liberalizmust. Fel kell venni a harcot minden téren az ellenség ideológiai behatolásával, vagy azzal a kísérlettel szemben, hogy ügynökeit – a Magyar Péter-féle hazaárulókat – Pártunkba becsempéssze. Vigyázni kell, nehogy az ellenség keze betegye a lábát. (Nevetgélés, majd hosszan tartó taps.)

Fokozni kell a béke védelméért folyó küzdelmünket is. A régi rend hívei ugyanis nálunk is változatlanul egy harmadik világháborúban reménykednek, és ezért szívósan és lankadatlanul támogatják a brüsszeli imperialistákat, terjesztik a háborús pánikkeltés álhíreit, és mint kémek, szabotálók, cselekvően is részt vesznek ebben a küzdelemben. Éberen kell tartani azt a szellemet, amely el van szánva minden eszközzel küzdeni a békéért. (Kövér László közbeszól: Le Bidennel, Sorossal és Gatival! Nagy taps.)

Kedves Barátaim!

Foglaljuk el a háborúpárti Brüsszelt, és büntessük meg az agresszív Ukrajnát!

Éljen mindnyájunk békéjének biztos őre, a békés Orosz Föderáció és a békés Amerikai Egyesült Államok!

Éljen békeharcos, szuverén hazánk, amely nem rés, hanem erős bástya a béke frontján!