Maszat, mágia és az ünnep újraszabása

karácsony;mesekönyv;gyerekek;Pagony Kiadó;

2025-12-25 18:41:00 CET

A Pagony két új gyerekkötete a tökéletlen ünnepről szól, könnyedebb nyelvet adva a fáradt, esős decemberi esték karácsonyi tapasztalatának.

Úgy tűnhet, napjainkban a karácsony szelleme bemenekült a gyerekszobába – esetleg fel-felcsillan a gyertya lángjában vagy a rádióból úszhat közénk. Ám ez korántsem olyan szomorú, hiszen a plüssök közül előcsalogatott kócos kis angyalka meglepő bölcsességgel tud felelni a mai szenteste felnőtt kérdéseire is. A Pagony kiadó kortárs gyerekirodalma a fáradtságot, az esős, sötét időt és a totális káoszt mind játékosan és tudatosan kezeli.

Mészöly Ágnes: A macska karácsonyi varázslata és Bodor Panna: Széna Bogi és a pihenő karácsonyfa két olyan könyv, amely az ünnep régi eszményének lebomlását teszi sajátjává, majd rendezi szerethetővé a galibát és mókássá a veszteségeket. Bár ebből a szempontból rokon kötet a kettő, egészen eltérő eszközökkel dolgoznak. Míg A macska karácsonyi varázslata a klasszikus mesei hagyományok felől közelít, Széna Bogi és a pihenő karácsonyfa a mindennapi családi gyakorlatokból építkezik.

Mészöly Ágnes könyvének középpontjában Levendula, a lila hajú kislány és fekete macskája áll, akit Majdnemnek hívnak – hiszen kezdetben csak majdnem tud varázsolni. A sétapálcát kígyóvá, az uborkát szalámivá változtatja a cica, de még sokat kell tanulnia. Levenduláék karácsonyi projektje akkor születik, amikor Papó nagyot sóhajtva megjegyzi, hogy manapság már nincsenek igazi jégvirágos telek. A kislány és Majdnem ezért havazást akar varázsolni az ünnepekre. A meglepetéshez persze nagy kreativitás és összefogás kell, és bár majdnem félresiklik a történet, Zenóbia néninek, a bogaras jósnőnek és a kitartó próbálkozásnak köszönhetően végül mégis hófödte szenteste lesz.

A könyv ereje a konfliktusok, a humor és a képzelet finom egybeszövésében rejlik. Mészöly Ágnes érzékeny és könnyed mondatokkal dolgozik, a csemperagasztó és a bűbáj, a karácsonyi várakozás és a kudarc élménye természetes módon kapcsolódik össze. Nem klímamesét kapunk, amiben a gyerekek számára idegen képzetek magyarázódnak meg, hanem a képzelet és a varázslat erejéről szóló történetet, amely azt sugallja, hogy a csoda nem elolvad, hanem alkalmazkodik.

Bodor Panna új Széna Bogi-könyve ezzel szemben nem a mágikus világból indul ki, hanem a hétköznapi együttlétből. A történet egyfajta ünnepkalauz, amelyben helyet kap a feladatmegosztás, a díszgömb alakú mézes sütemények és Anya briliáns ötlete is, hogy esténként a karácsonyfát lefektessék aludni – nehogy Kefír, a kutya felborítsa. A programadó gesztus, melyben a hagyomány nem érinthetetlen, hanem maguk köré kanyarítható, mintaként vonul végig a rövid fejezeteken. Hiszen „a karácsonynak rólunk kell szólnia” – hangzik el.

Széna Bogi világa olyan közeg, ahol a gyerek csapattárs. A szülők bocsánatot kérnek az ijedelemért, bevallják a fáradtságukat és bevonják Bogit a döntésekbe. A könyv egyik legfontosabb tétele, hogy az ünnep nem teljesítmény, hanem közös munka, amelyben mindenki a saját erejéhez mérten vesz részt. És így még a “legesélytelenebb lónak is érdemes szurkolni” – hiszen a lóversenyben is rengeteg apróságot ünnepelhetünk.

A két kötet vizualitása is eltérő hangsúlyokat erősít. A macska karácsonyi varázslatát, melyet Takács Viktória rajzolt, mély színek és humoros, az egész könyvet betöltő illusztrációk kísérik, amelyek ráerősítenek a mesei hangulatra. Széna Bogi világa pedig finomabb, Fodor Anikó rajzai és a tipográfia is játékosabb, a nagyobb betűk, kiemelések ritmust adnak a szövegnek, így a kötet puhán válik érdekessé.

A könyvek korosztályukat tekintve ugyanúgy eltérnek. Mészöly Ágnes kötete elsősorban az óvodás–kisiskolás korosztálynak szól, de nyelvi gazdagsága miatt remek átvezető könyv a nagyobb olvasmányokra. Széna Bogi története közben látszólag három–hat éveseknek íródott, valójában azonban legalább annyira a szülők könyve is. Egyfajta karácsonyi túlélőkalauz, amely engedélyt ad a fáradtságra, a hibákra és a maszatolásra.

Közös tanulságuk, viszont az, hogy az ünnep nem akkor működik, ha minden szép, hanem akkor, ha mindenki benne van. És akár varázslattal próbálkozunk, akár lefektetjük a karácsonyfát, nem a tökéletesség számít, hanem az élmény.

Infó: Mészöly Ágnes: A macska karácsonyi varázslata. Bodor Panna: Széna Bogi és a pihenő karácsonyfa. Pagony Kiadó, 2025