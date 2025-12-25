Rácalmás;temető;öngyilkossági kísérlet;szenteste;

Szenteste a temetőben akart öngyilkos lenni egy férfi Rácalmáson

A TEK ment érte, aztán kórházba vitték. 

Önkárosítási szándékkal magához vette engedéllyel tartott lőfegyverét, és szenteste a rácalmási temetőben tartózkodott egy 54 éves férfi – írja a 24.hu a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A portál ezt követően kereste meg a hatóságokat, hogy a településen jelentős rendőri jelenlét volt tapasztalható december 24-én délután. A járőrök intézkedése mellett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérésére a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai is a helyszínre érkeztek., majd a férfit egészségügyi intézménybe vitték. Az eseménnyel kapcsolatban személyi sérülés nem történt, az ügy körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

