Lezuhant egy helikopter a Kilimandzsárón, minden utas életét vesztette

Afrika;baleset;helikopter;Kilimandzsáró;

2025-12-25 13:53:00 CET

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.

Lezuhant egy helikopter a Kilimandzsárón, minden utas életét veszítette – írja a The Tanzania Times.

A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a helikopter egy mentőakcióban vett részt Afrika legmagasabb csúcsán, amikor a tragédia bekövetkezett a hegy délkeleti részén, a Barafu-völgyként ismert területen, mintegy 4700 méteres tengerszint feletti magasságon.

A fedélzeten tartózkodó öt fő közül senki sem élte túl a balesetet. Az elhunytak közt van két cseh turista, két tanzániai állampolgár – egy idegenvezető és egy orvos –, valamint a zimbabwei pilóta. A helyi hatóságok egyelőre nem közölték a baleset okát.

A helikopter a Kimilmediar Aviation vállalathoz tartozott. A cég portfóliójába többek közt a szállítási szolgáltatások, a sétarepülések, valamint a mentések is hozzátartoznak. Szolgáltatásaik Tanzánia északi részére terjednek ki – beleértve a Kilimandzsárót vagy éppen a Merut.

Az illetékes hatóságok nyomozást indítottak az eset körülményeinek feltárására, ám a terepviszonyok miatt a művelet várhatóan összetett lesz.