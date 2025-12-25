Rendkívüli állapotot hirdettek Dél-Kaliforniában a heves esőzések miatt

Egyesült Államok;Kalifornia;esőzések;

2025-12-25 12:22:00 CET

Több helyszínen is evakuálást kellett elrendelni.

Noha csillapodni kezdett a Dél-Kalifornián végigsöprő, erőteljes téli vihar, ám karácsony napján ismét egy viharrendszer közeledik a térség felé – írja az AP.

Az előrejelzések szerint Dél-Kalifornia az elmúlt évek legcsapadékosabb karácsonyát élheti át, a szakemberek pedig villámárvizekre és sárcsuszamlásokra figyelmeztettek. A januári erdőtüzek által érintett térségekben kitelepítési figyelmeztetéseket adtak ki, miközben a heves esőzések és az erős széllökések iszap- és törmelékcsuszamlásokat okoztak.

Az elárasztott területek jelentős része olyan korábban leégett vidékeken található, ahol a tűz elpusztította a növényzetet, ezért a talaj kevésbé képes magába szívni a csapadékot.

San Bernardino megyében a tűzoltók szerdán több embert is kimentettek olyan járművekből, amelyekben azután rekedtek, hogy sár és törmelék zúdult le a Wrightwoodba vezető úton. A San Gabriel-hegységben fekvő üdülőváros Los Angeles-től mintegy 130 kilométerre, északkeletre található. Egyelőre nem közölték, pontosan hány embert sikerült kimenteni.

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzoltók házról házra járva ellenőrizték az ingatlanokat, miközben a térségben arra kérték a lakosságot, hogy maradjon otthon. Emellett kitelepítési parancsot rendeltek el a szintén a San Gabriel-hegységben fekvő Lytle Creek településen is. A tengerpart menti térségekben – köztük Malibuban – szerdán estig árvízriasztás volt érvényben, míg a Sacramento-völgy nagy részére és a San Francisco-i öböl környékére szél- és árvízveszélyre figyelmeztető jelzéseket adtak ki. Több út is járhatatlanná vált az áradások miatt.

Gavin Newsom kormányzó hat megyében rendkívüli állapotot rendelt el, hogy az állam segítséget tudjon nyújtani a viharok miatt.

Ennek részeként Kalifornia több tengerparti és dél-kaliforniai megyébe vészhelyzeti erőforrásokat és beavatkozó egységeket vezényelt ki, miközben a Kaliforniai Nemzeti Gárda készenlétben maradt arra az esetre, ha szükség lenne a bevetésére.