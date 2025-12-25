Bombariadó miatt kellett átvizsgálni két Ukrajnából Magyarországra tartó gyorsvonatot csütörtök hajnalban

Magyarország;bombariadó;Ukrajna;gyorsvonat;

2025-12-25 18:29:00 CET

Egyik gyorsvonaton sem találtak robbanószerkezetet, de mind a kettő sokat késett.

Nem találtak pokolgépet azon a két gyorsvonaton, a Transcarpathián és a Ruthenián, amelyet csütörtökre virradó éjszaka kellett átvizsgálni bombariadó miatt – erősítette meg a Telex értesülését a MÁV.

E szerint a szerelvényeket még ukrán tűzszerészek vizsgálták át a riasztás után, amely mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást az ismeretlen telefonáló fenyegetése alapján. A MÁV munkatársait csak az egyik esetben érintette az egész, amikor Ungvárnál vették át a szerelvényt, a másik esetben Csap állomásnál kapták meg még a határ túloldalán, de már átvizsgálás után. Veszéklyben egyszer sem érezték magukat, de mind a két gyorsvonat jelentős késést szedett össze a bombariadó miatt. A Telex úgx tudja, az utasokat leszállították Magyarországon, hogy átvizsgálják őket.