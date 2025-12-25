Vlagyimir Putyin boldog karácsonyt kívánt Donald Trumpnak, de személyes kapcsolatfelvétel jelenleg nincs tervben

karácsony;Oroszország;béke;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;2025;

2025-12-25 17:57:00 CET

A Kreml szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy viselkedik, mint egy nem teljesen épelméjű ember.

Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak - közölte csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az orosz elnök sajtótitkára hozzátette, hogy jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele.

Közölte, hogy Oroszország tanulmányozza az ukrán háború rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai-orosz tárgyalások után a helyszínről. Mint mondta, Moszkva ezután az elnök döntésének megfelelően folytatja a tárgyalást Washingtonnal. – Láttuk a híreket (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) tegnapi, valóban furcsa karácsonyi beszédéről. Kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember. Felmerül a kérdés, hogy képes-e épeszű döntéseket hozni a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés érdekében – mondta Dmitrij Peszkov.

A Kreml-szóvivő megerősítette, hogy Moszkva és Párizs kapcsolatba lépett Laurent Vinatier francia állampolgár ügyében, akit kémkedés vádjával 2024-ben háromévi szabadságvesztésre ítéltek Oroszországban, mert megsértette a külföldi ügynöknek minősített személyekre vonatkozó szabályokat. A szóvivő hozzátette, hogy orosz részről egy ajánlat is elhangzott és most a francia térfélen pattog a labda.

A tudományos kutató ügyét a TF1 francia televízió tudósítója vetette fel Vlagyimir Putyin évértékelő sajtótájékoztatóján, jelezve, hogy az illetőt kémkedéssel vádolják, ami rontja a helyzetét. Az orosz elnök azt mondta akkor, hogy először hall az ügyről, de mindenképpen utánajár, és ha van bármi esély a kérdés pozitív megoldására, akkor minden szükséges lépést megtesz. Dmitrij Peszkov az ügy kényes mivoltára hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe az orosz-francia kapcsolatfelvétel ügyében.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin személyes kapcsolatfelvétele érdemi előrelépést jelentene az orosz-ukrán háború lezárása felé vezető úton. Egy esetleges találkozó helyszíne Budapest lehet, az amerikai elnök nemrég az utolsó pillanatban mondta le a szervezést.