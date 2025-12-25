Szemerei János: Isten megajándékozott bennünket önmagával Jézus Krisztusban

karácsony;igehirdetés;Magyarországi Evangélikus Egyház;Szemerei János;

2025-12-25 13:56:00 CET

Szerinte az evangélium, a karácsonyi és a Jézus Krisztusban kapott jó hír elmondása formálhatja az embereket, mert a megtapasztalt szeretet meg tud változtatni.

Karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is - hangoztatta igehirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a győri Öregtemplomban tartott karácsonyi istentiszteleten csütörtökön a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust - mondta Szemerei János, hozzátéve, hogy olyan világot élünk, amikor kevés békességet látunk a nagyvilágban, a szűkebb környezetünkben és a mikroközösségekben is, ami aláhúzza, hogy milyen nagy szükség van a Jézus Krisztusban kapott ajándékra, a szeretetre, a békességre és arra a kegyelemre, amelyet ő hozott el ebbe a világba.

Kiemelte, hogy valójában az ígéret arról szól, hogy az Isten Krisztusban azt készítette elő, hogy meghív bennünket az országába, ahol szeretne bennünket átölelni és teljességgel bevezetni abba a világba, amelyet emberi elme el sem tud képzelni.

Szemerei János hangoztatta, hogy megajándékozottak vagyunk, mert Isten megajándékozott bennünket önmagával Jézus Krisztusban, ami a mi életünket is formálni tudja, és elhozhatja azt a békességet, amelyre szükségünk van.

Az elnök-püspök beszélt arról, hogy 2014-ben az angliai Nemzeti Emlékezés Arborétumban felavattak egy szobrot, amit a kézfogás emlékművének neveznek, és azt jelképezi, hogy amikor 1914 karácsonyán a legbefolyásosabb vezetők sem tudták elérni, hogy legalább karácsonyra hallgassanak el a fegyverek, a lövészárkokban az emberek énekeltek. A karácsonyi dallamokat a szembenállók felismerték, és ők is énekelni kezdték a saját nyelvükön. Az emberek értették, hogy nem lehet használni a fegyvert, az ellenségekből emberek lettek. Ezt fejezi ki az emlékmű.

Szemerei János hangsúlyozta, hogy karácsony csodája az, hogy az ellenségek meg tudnak békélni, hogy felfedezik, a másik ember nem az ellensége, hanem a testvére. Elmondta, hogy a karácsonyi történet tele van ellentétekkel, hiszen a karácsonyi történetben a sötétség és a világosság együtt szerepel, a sötétségben ragyog fel a betlehemi csillag, amely vezeti a bölcseket. Megjelenik a történetben a kicsiség és a hatalmasság, a szegénység és a gazdagság. „Feszültségek húzzák-vonják ezt a történetet, de ami a legérdekesebb, hogy ebben a karácsonyi történetben az ellentétek valahogyan mégsem robbanáshoz vezetnek, nem szikrákat hánynak”, hanem valami más történik” - mondta.

Hozzátette: az Evangélium, a karácsonyi és a Krisztusban kapott jó hír elmondása formálhatja az embereket, mert a megtapasztalt szeretet meg tud változtatni. Nemcsak a lövészárkokban, hanem a mi saját életünkben is, mert azok a feszültségek, amelyeket néha látunk a világban a nemzetek között, ami a történelemben megjelent a felekezetek között, ami megjelent a különböző népcsoportok, családok között és családon belül is, azok feloldhatók - mondta.

Szemerei János fontosnak nevezte, hogy megértsük, a karácsonyi gyermek elhozta a kegyelmet, elhozta a békességet, de az igazán nagy dolog még ezután történik, mert Jézus Krisztus a földi szolgálatát elvégezve előrement, hogy helyet készítsen övéinek.