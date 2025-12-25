Hadházy Ákos: A Szerencsejáték Zrt. munkatársai is megkapták Orbán Viktor karácsonyi jókívánságát

Orbán Viktor;Hadházy Ákos;Karácsonyi üdvözlet;

2025-12-25 15:45:00 CET

Az ellenzéki politikus szerint Jézus Krisztus biztosan nem örül annak, hogy kampánycélokra használják a születésnapját.

Az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. minden munkatársának elküldték Orbán Viktor ünnepi üdvözletét - írta egy csütörtöki Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő rengeteg jelzést kapott azután, hogy közzétette: a rendőrök is megkapták az „orbáni áldást”, a reakciókból megállapítható, hogy állami tulajdonú szervezetek dolgozói sem ússzák meg. Hadházy Ákos úgy tudja, aki oltásra regisztrált, az is kapott miniszterelnöki üdvözletet. Végezetül levonta a következtetést, hogy valószínűleg az úszta meg, aki nem oltatta be magát és nem állami szervnél vagy állami tulajdonú cégnél dolgozik. (Információink szerint a minisztériumi és a minisztériumi háttérintézményeknél dolgozók is részesültek az orbáni áldásban – a szerk.)

„Egyvalamiben viszont biztos vagyok: Krisztus urunk biztosan nem örül annak, hogy kampánycélokra használják a szülinapját” - zárta sorait Hadházy Ákos.