Karácsony napján is civileket gyilkoltak Ukrajnában az orosz megszállók

Ukrajna;tömeggyilkosság;légicsapás;orosz megszállás;Csernyihiv;

2025-12-25 20:10:00 CET

Piac és lakóház is a célpontok között volt.

Orosz erők december 25-én csapást mértek a herszoni piacra, valamint egy csernyihivi lakóépületre is. Utóbbi támadásban egy ember életét veszítette - derül ki a The Kyiv Independent beszámolójából.

Az ötemeletes lakóházban egy nyolcvanéves asszony halt meg, miután az orosz drón a harmadik emeleten csapódott be. Nyolcan megsérültek, közülük legalább hárman válságos állapotban vannak. Nem sokkal dél körül az orosz erők Herszon belvárosát is támadták: találat érte a városi piacot, ahol egy 47 éves munkás életét vesztette. Olekszandr Prokudin, a herszoni terület vezetője arról tájékoztatott, hogy több árusítóhely is teljesen megsemmisült.

Orosz erők már szenteste is több ukrán térségben hajtottak végre támadásokat. Ezekben legalább négy ember életét vesztette, további harmincöt pedig megsérült. Az energetikai létesítmények elleni csapások miatt országszerte áramkimaradások alakultak ki. Az Oroszországgal és Belarusszal határos csernyihivi térség, valamint a megye székhelye, Csernyihiv rendszeresen az orosz drón- és rakétatámadások célpontja.

Herszon, amelyet 2022-ben nyolc hónapon át orosz erők tartottak megszállva, különösen kiszolgáltatott helyzetben van. A város közvetlenül az orosz állásokkal szemben fekszik, a Dnyeper folyó túloldalán, így a helyi lakosság folyamatos fenyegetettségnek van kitéve.

Ukrajna a háború kezdete óta immár a negyedik karácsonyát ünnepli az Oroszország által indított, teljes körű invázió árnyékában. Friedrich Merz, Németország kancellárja december 16-án karácsonyi tűzszünetet javasolt. A felvetést Kijev kedvezően fogadta, Moszkva azonban elutasította.