Baleset történt a budai alsó rakparton, kövekre zuhant egy ember

2025-12-26 10:05:00 CET

A rakpart köveire zuhant egy ember Budapesten, az Angelo Rotta rakparton – közölte honlapján 25-én este a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint a Csalogány utca környékén történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult ki, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végzik a mentést. A szerencsétlenül járt emberhez a mentőszolgálat munkatársai létrán jutottak le, később a bajbajutottat a tűzoltók kötelek és hordágy segítségével juttatták fel a rakpartra – írták.