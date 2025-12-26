Robbanás történt egy szíriai mecsetben, többen meghaltak

robbantás;robbanás;Szíria;mecset;Homsz;

2025-12-26 14:08:00 CET

Homsz városában, az alevita kisebbség egyik mecsetében lépett működésbe robbanószerkezet, az áldozatok száma még emelkedhet.

Öt ember meghalt pénteken egy robbanásban az alavita kisebbség egyik mecsetében a közép-szíriai Homsz városában – közölte a SANA szíriai állami hírügynökség.

A beszámolóban idézték Nadzsin al-Naaszant, a szíriai egészségügyi minisztériumi tisztségviselőjét, aki szerint további 21 ember megsebesült. Ezek csak az első adatok, az áldozatok száma még emelkedhet – tette hozzá. Homsz város sajtóirodája azt közölte, hogy robbanószerkezet lépett működésbe az Imam Ali bin Abi Talib mecsetben. A biztonsági erők lezárták a területet.

Egy helyi tisztségviselő a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy a robbanás a déli ima idején történt, amikor a legtöbben keresik fel a mecseteket. A SANA pedig felvételeket is közzétett, amelyeken a mentők és a biztonsági erők a mecset zöld szőnyegén szétszóródott törmeléket vizsgálják. A támadás elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett.

Homsz város lakosságának többsége szunnita, de több kerületben is élnek alavita közösségek. A hosszú ideig hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad volt szíriai diktátor is az alavita felekezethez tartozott. Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte. Márciusban több mint 1400 alavita vallású ember halt meg a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.