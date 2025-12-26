robbantás;robbanás;Szíria;mecset;Homsz;

A SANA szíriai állami hírügynökség által 2025. december 26-án közreadott képen az Imam Ali bin Abi Talib mecset látható a robbantás után.

Robbanás történt egy szíriai mecsetben, többen meghaltak

Homsz városában, az alevita kisebbség egyik mecsetében lépett működésbe robbanószerkezet, az áldozatok száma még emelkedhet.

Öt ember meghalt pénteken egy robbanásban az alavita kisebbség egyik mecsetében a közép-szíriai Homsz városában – közölte a SANA szíriai állami hírügynökség.

A beszámolóban idézték Nadzsin al-Naaszant, a szíriai egészségügyi minisztériumi tisztségviselőjét, aki szerint további 21 ember megsebesült. Ezek csak az első adatok, az áldozatok száma még emelkedhet – tette hozzá. Homsz város sajtóirodája azt közölte, hogy robbanószerkezet lépett működésbe az Imam Ali bin Abi Talib mecsetben. A biztonsági erők lezárták a területet.

Egy helyi tisztségviselő a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy a robbanás a déli ima idején történt, amikor a legtöbben keresik fel a mecseteket. A SANA pedig felvételeket is közzétett, amelyeken a mentők és a biztonsági erők a mecset zöld szőnyegén szétszóródott törmeléket vizsgálják. A támadás elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett.

Homsz város lakosságának többsége szunnita, de több kerületben is élnek alavita közösségek. A hosszú ideig hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad volt szíriai diktátor is az alavita felekezethez tartozott. Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte. Márciusban több mint 1400 alavita vallású ember halt meg a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.

