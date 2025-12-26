Volodimir Zelenszkij hamarosan újra találkozik Donald Trumppal

Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-12-26 12:10:00 CET

Az ukrán elnök karácsonykor is Witkoff-fal telefonált.

"Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról – Trump elnökkel a közeljövőben. Sok minden eldőlhet még az új év előtt" - írta az X-en Volodimir Zelenszkij azután, hogy karácsony első napján, azaz december 25-én hosszú beszélgetést folytatott telefonon Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel és Steve Witkoff különmegbízottal. Zelenszkij szerint a beszélgetés során a teljes ukrán diplomáciai csapat, köztük Rustem Umerov az ukránok főtárgyalója is részt vett, és megállapodtak abban, hogy a főtárgyaló még aznap újra beszél Witkoff-fal és Trump vejével.

A későbbi beszélgetés részleteiről hivatalosan nem számoltak be, egyelőre annyit lehet tudni, amennyit Zelenszkij 26-án reggel az X-en megosztott.

Az amerikai diplomácia által elindított orosz–ukrán béketárgyalások és egyeztetések már jó ideje tartanak. Az eredeti tervek elvárták volna, hogy Ukrajna jelentős területi veszteségeket és más engedményeket adjon, ám ezt az ukránok teljes mértékben elutasították. Zelenszkij legutóbb 24-én közölt egy 20 pontos béktervet, amelyben vázolta az Ukrajna által elfogadható kompromisszumokat is.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin jelenlegi kapcsolatát jól jelzi, hogy bár utóbbi boldog karácsonyt kívánt az Egyesült Államok elnökének, jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele.