Tűzgömb jelent meg Magyarország felett karácsony első napján

2025-12-26 16:12:00 CET

Egy miskolci meteorológiai kamera örökítette meg, ahogy a rendkívül fényes meteor szeli át az eget.

December 25-én este egy látványos tűzgömb szelte át az ország feletti égboltot, amelyet az Időkép miskolci webkamerája is rögzített.

Az időjárásportál megjegyzi, a jelenség nemcsak csillagászati szempontból érdekes, hanem az időzítés miatt is, ugyanis „kísértetiesen emlékeztet a mintegy kétezer évvel ezelőtti eseményekre, amikor a betlehemi csillag megjelent a napkeleti bölcseknek, hogy vezesse őket”.

A tűzgömb olyan meteor, amelynek a fényessége eléri vagy meghaladja a -5 magnitúdót, vagyis a Vénusz fényességét. A Föld légkörébe érkező meteorok esetén átlagosan minden ezredik számít tűzgömbnek. Gyakrabban fordul elő a meteoresők idején, például a Geminidák vagy a Perseidák hullása időszakában. Kialakulásához többnyire 1 cm vagy annál nagyobb méretű szilárd anyag szükséges, ritka esetben az ilyen meteorit a légkörben való izzás után elérheti a felszínt. Ha a légkörben felrobbanó tűzgömb hangrobbanást kelt, az ilyen meteor neve bolida.