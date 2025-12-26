Interjút adott Orbán Viktor édesanyja karácsony alkalmából

interjú;Orbán Viktor;édesanya;

2025-12-26 15:15:00 CET

Amikor elkezdett politizálni, rendkívül ellene voltam – jelentette ki Sipos Erzsébet fiáról, Orbán Viktorról. Egy karácsonyi interjúban arról is beszélt, hogy fia már óvodában kitűnt jó eszével és vezetői hajlamával.

Orbán Viktor édesanyja karácsony alkalmából interjút adott a CiviliZilla – Közélet és Vélemény nevű, jellemzően a miniszterelnököt éltető és Magyar Pétert lejárató videókat feltöltő oldalnak – vette észre a 444.

A felvétel egy konyhában készült, az asztalnál ülő Sipos Erzsébetet 11 percen keresztül kérdezték. Arra a kérdésre, hogy milyen gyerek volt Orbán Viktor, azt mondta: komoly kisgyerek volt, akivel nem lehetett tréfálkozni. Megjegyezte, az óvodában kitűnt a jó eszével, és korán megmutatkozott vezetői hajlama, imádta a focit és már kiskorában csapatot szervezett.

Amikor elkezdett politizálni, rendkívül ellene voltam. Azért, mert mi a szocializmusban éltünk, a kommunista párt volt a parancsolónk. A politikáról rettenetesen rossz véleményem volt

– jelentette ki Sipos Erzsébet.

Amikor arról kérdezték, hogy telnek náluk a közös karácsonyok, arról beszélt, december 26-án, a születésnapján mindig összegyűlik a teljes család, mint fogalmazott, „általában negyvenen vagyunk”. Arra a kérdésre, mit kíván fiának karácsonyra, így válaszolt: „Ahogy most van, az maradjon így, és senkinek semmi baja ne legyen.” A politikában pedig azt kívánta neki, hogy „nyerjen”.

Orbán Viktor édesanyja legutóbb októberben a Békemeneten nyilatkozott egy Kersák István nevű youtubernek, aki véletlenül találkozott. Noha Sipos Erzsébet korábban nem szerepelt a nyilvánosságban, akkor nyilatkozott mindenről a családon belüli viszonyoktól a hatvanpusztai birtokon át a zebrákig.