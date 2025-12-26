Palesztin merénylő ölt meg két embert Izraelben

merénylet;terrortámadás;Izrael;gázolás;késelés;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-12-26 19:03:00 CET

Egy 68 éves férfit elgázolt, majd egy 18 éves nőt halálra késelt, többeket megsebesített. Biztonságiak lőttek meg és fogták el.

Izrael északi részén, Jezréel-völgyében pénteken egy 68 éves férfit elgázolt, majd egy 18 éves nőt halálra késelt, és többeket megsebesített egy palesztin merénylő, akit később a biztonságiak meglőttek és elfogtak – számol be az MTI.

Az elkövető ciszjordániai Kabatija nevű város lakója. Először egy férfit szándékosan halálra gázolt az észak-izraeli Bét-Seán városban, majd egy fiatal nőt halálra késelt az Ein Harod nevű kibuc közelében. Két további embert könnyebben megsebesített. Afúla város környékére menekült, ahol egy biztonsági rálőtt, megsebesítette, és őrizetbe vette. A Sin Bét belbiztonsági szolgálat is részt vesz az eset kivizsgálásában.

Jiszráél Katz védelmi miniszter bejelentette: utasította a hadsereget, hogy „azonnal és teljes erővel lépjen fel Kabatijával szemben, ahonnan a terrorista elindult”. A hadsereg megerősítette, hogy katonai erők hatoltak be a ciszjordániai városba, és „jelentős hadműveleti tevékenységre” készülnek a település körbezárásával.

Az elkövető először egy 16 éves fiút gázolt el Bét-Seánban, aki könnyebben megsérült. Ezután halálos sérüléseket okozott járművével a hatvannyolc éves áldozatnak egy másik utcában. Ezt követően az Ein Harod kibuc környékére hajtott, ahol az út mentén halálra késelte a kibuc egyik 18 éves lakóját. Egy afúlai kereszteződés felé folytatta útját, ahol megpróbált elgázolni egy 37 éves férfit. Ott szemtanúk szerint nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd felkapott egy nagy követ, és fejbe dobta vele újabb áldozatát, akit később kórházba szállítottak.

A sebesültet az autóval éppen arra járó arab orvosnők részesítették elsősegélyben. Ezután egy, a helyszínen tartózkodó biztonsági az elkövetőre lőtt és elfogta. A hadsereg szerint a támadó néhány nappal ezelőtt engedély nélkül hatolt be Izraelbe, ahol korábban több évig dolgozott tartózkodási engedély nélkül.

A BBC beszámolójában emlékeztet: a mostani incidens – amelyet a rendőrség terrortámadásként kezel – egy nappal azután történt, hogy egy civil ruhás izraeli tartalékos katona quad motorral elgázolt egy palesztin férfit, aki az Izrael által megszállt Ciszjordániában egy út szélén imádkozott. Úgy tudni, az áldozat nem sérült meg, az izraeli hadsereg pedig a történtek után elbocsátotta.