Meghalt Perry Bamonte, a The Cure gitárosa és billentyűse

gyász;zene;

2025-12-27 08:35:00 CET

A zenész 65 éves volt.

Karácsonykor rövid lefolyású betegség következtében otthonában meghalt Perry Bamonte. A The Cure gitárosaként és billentyűseként ismert zenész 65 éves volt – írt a Variety. A hírt a zenekar is megerősítette a honlapján.

Perry Bamonte először 1990 és 2005 között, majd 2022-től mostanáig volt a The Cure tagja. Játszott több hangszeren is, gitáron, hathúros basszusgitáron és billentyűs hangszereken egyaránt. A zenekar kereskedelmileg legsikeresebb albumán, a Wish-en Bamonte olyan népszerű dalok előadásához járult hozzá, mint a Friday, I’m in Love, az A Letter to Elise és a High. 1984-től 1989-ig ő volt az énekes, Robert Smith személyi asszisztense. Turnémenedzserként dolgozó bátyján keresztül ismerte meg a zenekart.

„Csendes, intenzív, intuitív és rendkívül kreatív volt, Teddy a The Cure történetének létfontosságú része” – méltatta most a The Cure a halott tagját. Az 1960-ban Londonban született zenész csaknem félezer koncerten lépett fel. 2005-ben elhagyta a zenekart, 2012-ben csatlakozott a Love Amongst Ruin zenekarhoz, majd 2022-ben visszatért a The Cure-hoz.