Bródy János visszavonul

2025-12-26 09:19:00 CET

Április 11-én búcsúzik a közönségtől.

Bródy János az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy április 11-én, a Költészet napján búcsúzik a közönségtől. „Én azt gondolom, hogy az én korszakom lassan véget ér, és csak remélem, hogy a következő korszak, 80 éve, hát legalább olyan jól teljen, mint az én generációmé, mert mi nagyon sokáig megúsztuk háború nélkül - mondta Rónai Egonnak a legendás zenész.” A műsorvezető azon kérdésére, hogy lesz-e búcsúkoncert, Bródy visszafogottan válaszolt. Mint mondta, "ezt nem szívesen jelenti be az ember".

Bródy néhány héttel ezelőtt a Carson Coma legújabb, Szegény öreg Tóth című dalában tűnt fel közreműködőként.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas dalszerző a hazai könnyűzenei élet megkerülhetetlen alakja. A magyar nyelvű beatzene egyik megteremtője, az Illés és a Fonográf tagjaként, Szörényi Levente alkotótársaként, majd szerző-előadóként a nagy beat generáció tagjai közt tartják számon.