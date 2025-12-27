Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi a ferihegyi repülőtérre vezető úton

karambol;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;

2025-12-27 09:09:00 CET

A baleset következtében egy ember a járművébe szorult.

Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.

A baleset következtében egy ember beszorult, őt kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.