Őrült karácsonyi rekordot állított fel egy 63 éves brit férfi

2025-12-27 15:46:00 CET

Az utolsó öt percben már rekedtes volt a hangja, alig állt a lábán és teljesen kimerült. Ami érthető is, hiszen nem mindennapi világrekordot döntött meg David Purchase.

Egy férfi 42 órán át énekelt karácsonyi dalokat az angliai Gloucesterben. „Tudom, tökkelütött vagyok” – ismerte el David Purchase a Washington Postnak, amikor arról faggatták, 63 évesen miért vágta a fejszéjét ilyen kemény fába.

Gyerekkora óta tanult dalokat, először az édesanyjától, aki énekesként kereste a napi betevőt – mondta el az On Toast szendvicsbár tulajdonosa a Gloucester kikötőben. Egy éve kezdett el foglalkozni a gondolattal, hogy miként lehet kis közösségeket összekovácsolni karácsony idején. És rögtön adódott is számára a kérdés: van-e világrekordja a szünet nélküli éneklésnek? Megtalálta a Guinness-rekordok könyvében, hogy van, nem kevesebb mint 105 óra. Ezt minden bizonnyal nem lehet túlszárnyalni – tudatosította magában. De van-e rekordja a karácsonyidal-éneklésnek? Amikor rátalált arra, hogy ez mindössze 32 órán át tartott, érezte, hogy ez a rekord simán megdönthető.

Miután azonban erre az elhatározásra jutott, néhány hónap elteltével egy nigériai énekes 40 órára emelte a csúcsot. David tudta, hogy 40-nél több órán keresztül énekelni fizikai erőnlét, tüdő és állóképesség kérdése is.

Megkapta a Guinness-bizottságtól a rekordállítás szabályait is: minden órában 5 percet pihenhet, és a dalok között maximum 30 másodperc szünetet tarthat. Ő egy kicsit módosított ezen, úgy felfogva a szabályokat, hogy négyóránként 20 percig gyűjthet erőt. Ehet, ihat és elvégezheti kisebb-nagyon dolgát. December 10-e lett a nagy nap, David éjfélkor kezdett dalolni, és 12-én 18 órakor be is fejezte, amit eltervezett: megszületett a világrekord.

Liz Tonkin, az egyik leghűségesebb barátja 33 órán keresztül biztatta. Ő etette, itatta, és négyóránként új közönséget szervezett a bárba. A Gloucester Academy of Musickal, a helyi zeneakadémiával, de még a demensek kórusával is szervezett közös éneklést, hogy David teljesítménye ne lankadjon. 32 óra körül járhatott, amikor a férfi azt gondolta, feladja, álomkór vett rajta erőt. „Állva elaludtam, azt hiszem. Leülni még rosszabb volt, mert még inkább el akartál aludni” – emlékezett vissza. Kis adagokban eszegetett, felváltva banánt és zselés krémet. Aztán arra eszmélt, hogy még több ember érkezett, hogy rácsodálkozzanak, ami újabb lendületet adott neki. Utolsó dalára, a ­Jingle Bellsre mintegy százan gyűltek össze, hiszen egyre többen akartak részese lenni a rekord felállításának. Amikor a család is betoppant, Purchase tudta, ez elviszi őt a győzelemig. Ahogy fogalmazott, egy életre szóló élményt adott neki ez a 42 óra, s csak remélni tudja, hogy hónapok, de akár még évek múlva is emlékezni fognak rá a helyiek. Amikor a rekordot dokumentáló bizonyítékot a Guinness-bizottságnak elküldte, csak amiatt aggódott, vajon megdöntötte-e más időközben a 40 órás rekordot. De december 12. óta ő a csúcstartó. Viszont karácsonykor már egyetlen dalt sem akart elénekelni.

Merry ChristmasA szabályok szerint egy órán belül dalt ismételni nem lehet, így David 38 dallal készült. Mindet 18-szor adta elő, összesen 684-et a 42 óra alatt. A szövegek előtte voltak mindvégig, amire szüksége is volt, ahogy egyre fáradtabb lett. A repertoárban szerepelt többek között a Once in Royal David’s City, de énekelte Mariah Carey-től az All I Want for Christmas Is You-t és Ed Sheerantől, Elton Johntól a Merry Christmast.