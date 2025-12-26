Küzdelem a nőgyűlölet ellen

program;megelőzés;Egyesült Királyság;nők elleni erőszak;

2025-12-26 21:09:00 CET

A brit kormány programot dolgoz ki a nők elleni erőszak visszaszorítására. A hangsúlyt a megelőzésre és a nevelésre helyezik, a tanárok külön képzésben részesülnek, hogy hitelesen tudjanak az iskolásokkal olyan kényes témákról beszélni, mint a konszenzuson alapuló szexuális kapcsolat és az intim felvételek.

Nagyszabású, 20 millió fontos intézkedéscsomagot hirdetett meg a brit kormány a nők elleni erőszak, beleértve a családon belüli abúzus, a nemi erőszak és zaklatás visszaszorítására. Elég ambiciózus tervről van szó, hiszen az alaposan megkésett, a köztudatba már több korábbi kabinet által bedobott, majd figyelmen kívül hagyott program célja az ilyen jellegű bűncselekmények számának a felére csökkentése ennek az évtizednek a végére.

A cselekvés elengedhetetlennek látszik annak fényében, hogy statisztikák szerint a nők elleni erőszak különböző formái szaporodnak, és a szebbik nem képviselői egyre nagyobb számban érzik magukat bizonytalanul az éjszakában, akár nyilvános helyeken is. Az elmúlt években számos brutális gyilkosság áldozatává váltak olyan nők, akik véletlenszerűen, rossz időben rossz helyen járva, ártatlan helyzetben, parkokban, utcán kerültek elvetemült férfiak karmai közé. Kiemelt nemzetközi figyelmet kapott a 2021 márciusában, az esti órákban egy forgalmas dél-londoni utcán egy rendőr által megállított, hamis indokkal a rendőrautójába tuszkolt, elrabolt, megerőszakolt, majd felgyújtott marketingszakértő, a 33 éves Sarah Everard esete. A kormány elismerte, hogy a probléma mélyen gyökerezik a társadalmi normákban, a nemek közötti egyenlőtlenségben és a mizogin (olyan személy, aki erőteljes ellenszenvet vagy gyűlöletet érez a nők iránt – a szerk.) viselkedések elfogadottságában.

A civil szervezetek és társadalmi mozgalmak támogatásával útnak indított kezdeményezésről annak első számú felelőse, Jess Phillips, a gyermekek és nők védelmének államtitkára megígérte, hogy az állam a rendelkezésére álló minden eszközzel fellép az erőszak megállítása érdekében, jelentkezzen az akár az érintettek tudomása nélkül terjesztett fotók és videók útján való molesztálás, az ugyanazon korosztályhoz tartozók által gyakorolt nyomás, kényszerítő ellen­őrzés, a világhálón keresztül végzett abúzus és zaklató üldözés formájában.

A hangsúly a megelőzésen és a nevelésen lesz. A fiúkat már 11 éves koruktól kezdve meg fogják tanítani a beleegyezésen és tiszteleten alapuló egészséges kapcsolatok kiépítésére, a nőgyűlölet elvetésére, annak megértésére, hogy mi számít nem megfelelő vagy erőszakos viselkedésnek.

Az órákat tanárok és külső meghívottak fogják tartani, és beépülnek a tanrendbe. Először középiskolákban fogják kipróbálni, de elképzelhető, hogy az általános iskolákban is bevezetik. Az elképzelés a fiúkra épül, de lányokat is bevonhatnak, amennyiben káros hatást fejtenek ki. Tinédzserek számára lelkisegély-vonalat is felállítanak, amelyen keresztül érintkezésbe tudnak lépni szakemberekkel, hogy megbeszéljék a kapcsolataikban felmerülő viselkedési problémákat.

Sir Keir Starmer kormányfő, maga is két tinédzser gyermek édesapja aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mérgező gondolatok túl korán megragadnak a fiatalokban, és senki nem vonja őket ezekről kérdőre. – Olyan felelősségről van szó, amellyel tartozunk a következő nemzedéknek” – jelentette ki.

A The Times információi szerint a tanárok külön képzésben részesülnek, hogy hitelesen tudjanak az iskolásokkal olyan kényes témákról beszélni, mint a konszenzuson alapuló szexuális kapcsolat és az intim felvételek.

Nincs azonban mindenki elájulva a hangzatos stratégiától. Nicole Jacobs, az Angliában és Walesben a családon belüli erőszak megelőzéséért felelős különleges megbízott elismeri ugyan, hogy a koncepció felismeri a kihívás mértékét, de az erre szánt pénz szerinte túl kevés a teendők megvalósítására. A túlterhelt iskolákról pedig nem gondolná, hogy fel vannak szerelve a gyermek áldozatok védelméhez szükséges infrastruktúrával.

Sokan szeretik a kegyetlen influenszertEgy kormányzati kutatás szerint a középiskolai tanárok 70 százaléka úgy gondolja, hogy iskoláiknak aktívan fel kellett lépniük a diákok közötti szexuális erőszakkal vagy zaklatással kapcsolatosan. A nemi életet élő tinédzserek 40 százaléka tapasztalt szexuális visszaélést, miközben a fiatal férfiak több mint 40 százalékának volt pozitív véleménye a nőgyűlölő influenszerről, a szexuális kizsákmányolással, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt Andrew Tate-ről. A nők és lányok elleni erőszak megszüntetéséről szóló stratégia része lesz olyan, a meztelenséget érzékelő algoritmusok beépítése a telefonokba, amelyek megakadályozzák, hogy fiatalkorúak nemi szervekről készült fotókat tudjanak megosztani egymással.