Hatalmas vihar tombol Svédországban, egy ember meghalt, több tízezer háztartás maradt áram nélkül

2025-12-27 20:08:00 CET

Svédország egyes térségeiben a reggeli órákban a hurrikán erejét megközelítő széllökéseket mértek.

Vihar okozott áramkimaradásokat Svédországban, több tízezer háztartás maradt áram nélkül - közölték szombaton a hatóságok és a helyi média.

A svéd TT hírügynökség közlése szerint a keleti Sandviken városban egy férfi életét vesztette, amikor ráesett egy leszakadó faág.

Mintegy 40 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül, emellett számos vonatjáratot töröltek. A fagyos időjárás komoly közlekedési fennakadásokat okozott, több kompjárat közlekedése szünetelt.

A vihar Svédország mellett Finnországot is elérte, ahol az erős szél akadályozta a légi közlekedést, és szintén áramkimaradásokat okozott. Norvégia több térségéből szintén áramkimaradásokról érkeztek jelentések.